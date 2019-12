FOTO:Na Gmajnicah končno nov dom za zapuščene živali

Zapuščene in zavržene živali bodo zaposleni in prostovoljci na Gmajnicah po novem lahko oskrbeli in sprejeli v sodobnem zavetišču. Da bi zagotovili normalno delovanje zavetišča, so delavci podjetja Ande gradnjo izvedli v dveh fazah, v celoti pa bo končana junija prihodnje leto. Prostore nekdanje goveje farme Ljubljanskih mlekarn, ki so jih pred 17 leti preuredili v zavetišče, bodo zdaj nadomestili največji in najsodobneje urejeni prostori pri nas.Na MOL so izvajalca gradbenih del, ki bi zgradil sodobno zavetišče za živali, iskali že pred tremi leti, vendar so zaradi previsokih cen gradbincev razpis razveljavili. Na ponovljeni ...