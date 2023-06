Na ljubljanskem gradu bo spet poskočno

V Hribarjevi dvorani na ljubljanskem gradu se bo danes zvečer začel tridnevni festival Godibodi. Že šestnajsto leto se na njem predstavljajo ustvarjalke in ustvarjalci, ki slovensko kulturo bogatijo bodisi z raznovrstno avtorsko glasbo bodisi z aktualno interpretacijo ljudske glasbe.

Na šestih koncertih bodo predstavili tri posebne festivalske produkcije ter imeli promocijo novega albuma. Začetki tega butičnega festivala segajo v leto 2008, do zdaj je potekal na različnih prizoriščih po Ljubljani, sprva v Stari mestni elektrarni, nato v hostlu Celica, zadnjih nekaj let pa poteka na ljubljanskem gradu.

Jani Hace je pripravil poseben projekt. FOTO: Marko Alpner

Janez Dovč, umetniški vodja festivala, je za Delo povedal, da »je Godibodi v vseh teh letih postal sinonim za dobro koncertno doživetje. Festival, na katerega greš prisluhnit in podpret svežo glasbo. Glasba sprošča tistega, ki igra, in tistega, ki posluša, saj je tudi natančno poslušanje del ustvarjalnega procesa. Glasbenik in poslušalec ne samo spadata, temveč, kakor bi rekli včasih, slišita skupaj. Glasba se zgodi, ko se zasliši in usliši hkrati.«

Zanimalo nas je, ali je imel kakšne težave z izborom šestih nastopajočih. Dovč je povedal, da je pri nas veliko kakovostnih ustvarjalcev, ki potrebujejo dobre priložnosti, da lahko predstavijo svoje delo, ga nadgradijo, tudi v sodelovanju z občinstvom. »Kot aktivni glasbenik imam kar dober stik s kreativnim utripom naše glasbene scene, tako da se lahko hitro odzovemo in dodamo nekaj vetra v jadra sveže glasbe. Težav z zadostnim naborom torej ni, le nekaj izzivov, kako v velikem kotlu poiskati zanimiva programska sozvočja, ki bodo v danem trenutku najbolje zazvenela.«

Vsa je umetniško ime mlade pevke, inštrumentalistke in skladateljice Veronike Kumar. FOTO: arhiv organizatorja

Plesna glasba za uvod

Festival bosta zvečer odprli zasedbi Vsa in Kristijan Krajnčan ter Barfolk. Vsa je umetniško ime mlade pevke, inštrumentalistke in skladateljice Veronike Kumar, ki se je v širši javnosti pojavila kot dobitnica nagrade za najboljšega mladega izvajalca ter nagrade za najboljšo interpretacijo na Festivalu slovenske popevke 2021. Nastopila bo z uveljavljenim jazzovskim bobnarjem, violončelistom in skladateljem Kristijanom Krajnčanom, ki ustvarja z umetniškim imenom DrummingCellist.

Zasedba Barfolk je nastala na pobudo violinistke Barje Drnovšek, izvaja pa tako imenovani balfolk, plesno glasbo, med katero uvrščajo tudi skladbe članice Nike Škodič. V zasedbi so poleg Barje Drnovšek še Bojan Cvetrežnik (kitara, viola), Nika Škodič (violina), Žiga Vehovec (harmonika) in Žiga Šercer (tolkala).

Vudlenderji premorejo obilo svežine in hudomušnosti. FOTO: arhiv organizatorja

Posodobljene ljudske pesmi

Drugi festivalski večer, ki bo jutri, bosta nastopili zasedbi Êdna in Vudlenderji. Prekmursko-štajerska skupina Êdna prepleta tradicionalne ljudske pesmi iz Prekmurja in Porabja s sodobnimi glasbenimi pristopi. V skupini so Tjaša Cigut (vokal, klavir), Luka Sraka (kitara), Luka Ščavničar (kontrabas), Jasmina Dajčman (saksofon) in Blaž Korez (tolkala). Na koncertu bodo predstavili svoj novi album Slove rdeče.

Poseben nabor avtorskih skladb bodo predstavili Vudlenderji. Te na eni strani povzročajo izbruhe nostalgije po zlatih časih zimzelenih melodij in swinga, na drugi pa navdajajo z občutkom svežine in hudomušnosti, čemur botruje široka paleta izvirnih domislic. Ustanovitelju Tomažu Hostniku (klavir, vokal) se bodo na odru pridružili Maša But (vokal), Matic Plemenitaš (kitara), Žiga Vešligaj (saksofon), Jaka Krušič (bas) in Gregor Hrovat (tolkala).

Leopold I. humorno komentira vsakdan. FOTO: Simon Zimič

Nekaj posebnega

Festival se bo končal v soboto s koncertoma Janija Haceta z gosti ter zasedbe Leopold I. in Drügi. Jani Hace kot baskitarist skupine Siddharta in producent že desetletja sooblikuje slovensko glasbeno sceno. Na Godibodiju bo zajel in zaokrožil sodelovanje z nekaj vokalistkami, s katerimi je v minulem obdobju glasbeno soustvarjal. Baskitara z nekaj dodatki bo skoraj edini inštrument in hkrati orkestrska spremljava vokalov Alenke Godec, Jadranke Juras in Lare Love. Na nekaj skladbah se bo pridružila zasedbi Janijeva hči Izabela Hace (violina), ritem bo dajal Blaž Celarec (tolkala).

Leopold I. je mladi raper iz Gornje Radgone. Poklicni prevajalec iz nemščine v družbenokritičnih besedilih humorno in v radgonskem narečju portretira slehernika. Zasedbo sestavljajo Michael Leopold (vokal), Filip Vadnu (kitara), Vid Turica (bas), Žan Hauptman (klaviature, vokal) in Žiga Smrdel (bobni).