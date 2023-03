Na Pogačarjevem trgu bo spet dišalo

V nadaljevanju preberite:

»Ideja za Odprto kuhno se je porodila iz moje ljubezni do dobre hrane in čisto osebne izkušnje. Po selitvi v Slovenijo sem namreč pogosto jedel zunaj in spoznaval raznolikost tukajšnje kulinarike. Bil sem navdušen, bogastvo te kulinarične tradicije in rastoča ponudba svetovne kulinarike, ki se je hkrati razvijala predvsem v Ljubljani, pa sta spodbudila razmišljanje, da bi to pestrost lahko predstavili na enem mestu,« pravi Lior Kochavy, direktor in ustanovitelj Odprte kuhne. Izkazalo se je, da je prestolnica to očitno potrebovala.