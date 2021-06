Na prenovljeno mestno tržnico bomo še čakali

V nadaljevanju preberite:

Obljube o celoviti prenovi osrednje ljubljanske tržnice segajo v obdobje prvega mandata župana Zorana Jankovića. Načrt, ki je predvsem zaradi gradnje podzemne garažne hiše pod tržnico precej razburil javnost in nasprotnike združil v civilno iniciativo Tržnice ne damo, je tako star že 15 let. Kljub optimističnim napovedim mestne uprave, da bo prenovljena tržnica zaživela do leta 2024, se projekt spet zapleta in s tem tudi odmika.