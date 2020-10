Na Streliški namesto podrtije manjši stanovanjski objekt

Na Streliški ulici, eni starejših poimenovanih ulic v Ljubljani, ki jo je mogoče najti že na mestnih načrtih iz leta 1840, saj je bila nekoč to običajna pot iz središča mesta proti strelišču pod Golovcem ob Dolenjski cesti, je predvidena sklenjena gradnja. V resnici je med stavbami pod senčnim severnim pobočjem gradu med Krekovim trgom in Roško cesto pri približevanju Roški veliko škrbin. V eni izmed njih bi zasebni investitorji namesto obstoječe pritlične podrtije postavili sodoben štiristanovanjski blok.Vlagatelji pobude (Enota, d. o. o., po pooblastilu Deana Laha, Petra Kinka in Polone Ruparčič) so ljubljansko ...