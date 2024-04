Vlada spremenila uradne ure na UE Ljubljana

V skladu s spremenjeno vladno uredbo o upravnem poslovanju so od danes spremenjeni uradne ure in okensko poslovanje na ljubljanski upravni enoti. Delovni čas krajevnih uradov pa se ne spreminja.

Da bi se upravne zadeve reševale bolj učinkovito in hitreje, je vlada pred kratkim spremenila uredbo o upravnem poslovanju upravnih enot. V skladu s tem tako največja upravna enota v državi od danes prehaja na spremenjeni delovni čas. Tako so po novem uradne ure in okensko poslovanje ob ponedeljkih in torkih od osme do 15. ure, ob sredah poslujejo od osme do 18. ure, ob petkih pa bodo uradniki delali le od osme do 13. ure. Na krajevnih uradih UE Ljubljana poslovanja in uradnih ur niso spremenili. Poslujejo z nespremenjenim urnikom.

Sprememba tudi zaradi volilnih opravil

»Ministrstvo za javno upravo je UE Ljubljana prisluhnilo pri izzivih, s katerimi se spopada pri izvajanju upravnih storitev za stranke na okencih. Prejšnji mesec so se namreč rednemu delu pridružila še volilna opravila za volitve v evropski parlament, pri katerih zaposleni neposredno sodelujejo kot tajniki in namestniki tajnikov v volilnih komisijah. Tako pri volilnih opravilih sodeluje 15 odstotkov zaposlenih, to pa vpliva tudi na potek reševanja vlog,« so sporočili z UE Ljubljana. Pri tem dodajajo, da se je večina strank UE Ljubljana na storitev sicer prijavlja v dopoldanskem terminu, zato bo spremenjena vladna uredba predvsem vplivala na boljšo organizacijo dela in boljšo ter hitrejšo obravnavo elektronskih vlog in vlog, prispelih po pošti.

»Strankam priporočamo, naj se na storitve naročijo v spletni aplikaciji eSamonaročanje – Prijava (gov.si) ali na telefonski številki 01/ 828 16 90 oziroma da vloge podajo prek spletne strani eUprava ali pošljejo na naslov UE Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,« še dodajajo.