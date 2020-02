FOTO:Na Veliko planino odslej spet z nihalko

Nihalka se je najprej malce zazibala in nato kot strela švignila na hrib. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Ministrstvo se je hitro odzvalo

Prvi gostje so se danes pogumno udeležili preizkusne vožnje na planino nad Kamnikom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Priložnostna slovesnost na spodnji postaji žičnice Velika planina. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Kamnik – Po dveh mesecih premora je od danes nihalka na Veliko planino spet v pogonu. Družbi Velika planina je z lastnim inženiringom uspela temeljita obnova naprave, ki ji je inšpektor za žičniške naprave in smučišča z odločbo prepovedal obratovanje. Naložba je stala 290.000 evrov.Potem ko je zavod za gradbeništvo (ZAG) pregledal vrvi in menil, da so v notranjosti lahko poškodovane, so obratovanje nihalke iz varnostnih razlogov v začetku decembra lani takoj ustavili.Direktor družbe Velika planinaje povedal, da so imeli med popravilom nihalke edini zaplet z njihovimi avstrijskimi in švicarskimi poslovnimi partnerji, ki med božično-novoletnimi prazniki in vse do 7. januarja niso hoteli delati, zato so bila dela ustavljena.»Takega projekta se v Evropi ne loti vsak, zato smo imeli pri javnih razpisih precej nesrečno roko. Javilo se je le eno podjetje, a njegova cena 450.000 evrov za nas ni bila finančno vzdržna, zato smo se remonta lotili sami,« je povedal Keder. Po opravljenem tehničnem pregledu prejšnji četrtek jim je ministrstvo za infrastrukturo obratovalno dovoljenje izdalo že naslednji dan., vodja ekipe podjetja Velika planina, ki je zaslužna za relativno hitro vnovično obratovanje nihalke, je povedal, da so se pri napeljavi nosilnih vrvi vsak dan srečevali z nevarnostmi, ki so prežele na njihove delavce, vendar se je vse srečno končalo. Najtežje in najbolj zahtevno delo je bilo napenjanje nosilnih vrvi, na katere sta pripeti obe potniški kabini.»Švicarsko podjetje je potegnilo jeklenico po tleh, pustili so jo tudi na tleh, mi pa smo jo s posebnimi škripci morali dvigniti. Pri tem so se razvile ogromne sile in takrat samo boga prosiš, da se katero od sidrišč na spodnji postaji žičnice ne bi prelomilo, a je k sreči vse potekalo skladno z načrtom dela,« nam je zadovoljno povedal Potočnik, ki je pred 21 leti že sodeloval pri popuščanju nosilne vrvi v dolino, zato so mu takratne izkušnje zelo pomagale, da je zdaj vse potekalo nemoteno in varno.