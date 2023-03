Na Viču nova ambulanta za osebe brez izbranega zdravnika

V ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so v enoti Vič imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo. Opredeljevanje pacientov bo potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav.

Ambulanta bo v prvem tednu delovala v ponedeljek od 7.30 do 11.30, v torek od 8. do 12. ure, v četrtek pa od 14.30 do 18.30.

Naročanje na pregled bo obvezno. Pacienti se lahko naročijo osebno ali pokličejo na telefonsko številko 01/ 2004 682 v ordinacijskem času ambulante.

V Zdravstvenem domu Ljubljana že deluje osem ambulant za neopredeljene zavarovane osebe – v enoti Polje tri, v enoti Rudnik dve, dve v enoti Šiška in ena v enoti Bežigrad.

V teh ambulantah se je doslej skupno opredelilo nekaj več kot štiri tisoč ljudi.

V ZD Ljubljana, ki ga vodi Antonija Poplas Susič, so na vprašanje, kakšna je trenutna obiskanost v tovrstnih ambulantah odgovorili, da se je do zdaj v osmih ambulantah ljubljanskega zdravstvenega doma skupaj opredelilo že 4367 pacientov.

V dveh ambulantah za neopredeljene v enoti Šiška je 699 pacientov, v enoti Polje, kjer so tri tovrstne ambulante, pa imajo največ, kar 1680 pacientov. V bežigrajskem zdravstvenem domu je 628 pacientov, na Rudniku, kjer sta trenutno dve ambulanti za neopredeljene, pa je skupaj 688 pacientov.