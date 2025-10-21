Zakaj je na zasavski cesti strnjena kolona vozil

Ker država oziroma direkcija za infrastrukturo (DRSI) prepočasi oziroma več kot štiri desetletja načrtuje gradnjo hotiške obvoznice, so se krajani Zgornjega Hotiča odločili, da bodo popoldne med 15. uro in 16.30 začasno ustavili promet na zasavski cesti.

Po zadnjih napovedih resornega ministrstva naj bi se gradnja obvoznice, ki bi potekala po južnem robu Zgornjega Hotiča, začela šele leta 2030. To je za krajane, ki so vsak dan izpostavljeni tej nevarni cesti, ki pelje dobesedno mimo njihovih hiš, nesprejemljivo.

FOTO: Voranc Vogel/ Delo

S protestnim sprehajanjem po edinem prehodu za pešce pred nekdanjo gostilno Kimovec bodo tako uro in pol ovirali promet na tej obremenjeni prometnici, kjer se vsak dan pelje okoli 8000 motornih vozil. Teodor Plaznik, predstavnik civilne iniciative za hotiško obvoznico, je nekaj minut pred napovedanim protestnim shodom za Delo povedal, da je bil danes promet na glavni zasavski cesti precej gost. Na vprašanje, ali je k temu prispevalo vreme, je odgovoril: »Ne, očitno si želijo vsi čim prej, še pred protestom, priti domov,« je ocenil Plaznik.

V strnjenem naselju v Zgornjem Hotiču protest poteka na edinem prehodu za pešce pred nekdanjo gostilno Kimovec. FOTO: Voranc Vogel/ Delo

Po nekaterih ocenah se je protesta udeležilo približno 55 ljudi, promet nadzira policija. Kot je včeraj povedal Plaznik, se bodo krajani pet minut sprehajali po cesti, potem se bo za tri minute sprostil promet. Če bo nastala daljša kolona vozil, bo sprostitev prometa trajala dalj časa.

V Zgornjem Hotiču se je protesta udeležilo več deset nezadovoljnih krajanov. FOTO: Voranc Vogel/Delo