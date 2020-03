FOTO:Najbolj potresno ogrožena je Ljubljana

Slovenska prestolnica je potresno najbolj ogroženo območje v državi. Po katastrofalnem velikonočnem potresu leta 1895 je bila Ljubljana sicer obnovljena po takratnih standardih, dobila je celo prvo potresno opazovalnico v takratni avstro-ogrski monarhiji, vendar to ob vnovičnem katastrofalnem potresu ne bi veliko pomagalo. Celo javne in stanovanjske zgradbe, zgrajene pred potresom v Skopju leta 1963, ko so se takratni jugoslovanski standardi posodobili, potresno niso najbolj varne.Hrvaško glavno mesto je v 19. stoletju katastrofalni potres doživelo petnajst let pred slovenskim, a je nedavni potres v Zagrebu pokazal najbolj ranljive ...