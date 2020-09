FOTO:Najem javnega prostora za gostinski vrt na dražbi

Razvalina Hotela Bellevue je sramota za glavno mesto. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Tržna dejavnost mestnih zavodov

Ulični umetniki bodo lashko nastopali na 19 lokacijah - Stritarjeve ni med njimi - največ dve uri vsak dan. FOTO: Blažž Samec/Delo



Menjalne pogodbe

V mestnem javnem zavodu Lekarna Ljubljana se zanimajo za mestna zemljišča okoli upravne stavbe na vogalu Komenskega in Resljeve ulice. FOTO: Blaž Samec/Delo

Obravnava izvrševanja mestnega proračuna v letošnjem prvem polletju ljubljanskih svetnic in svetnikov ni posebej pritegnila, saj je jasno, da so bile razmere zaradi koronavirusa posebne, poleg tega je bil že junija sprejet prvi rebelans. Iz razprave na 15. seji mestnega sveta, ob zadržanosti župana Zorana Jankovića in odsotnosti javnosti zaradi novega vala koronavirusa jo je vodil podžupan, bi morda kazalo omeniti predlog, da bi ob jesenskem rebalansu morali več sredstev nameniti za humanitarne namene.Mestna občina je imela v polletju 148 milijonov evrov prihodkov, 38 odstotkov od v celem letu načrtovanih 386 milijonov evrov, odhodkov pa je bilo za 151 milijonov, kar je nekaj manj kot 39 odstotkov od 390 milijonov evrov načrtovanih v celem letu.je v poročilu pogrešila proaktivnost, predlog, kaj narediti, da bi porabili evropska sredstva in spodbudili investitorje, da bi vendarle pozidali gradbene luknje ob Celovški cesti in rešili sramotno razpadajoč hotel Bellevue. Ob slavju na francoski kolesarski pentlji pogreša tudi načrte za daljinsko kolesarsko stezo proti Vrhniki, proti Škofji Loki, morda čez Janče proti Litiji.Pričakovano največ je bilo razprave o dodatkih za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti za vodilne v šestih mestnih javnih zavodih, saj bodo vodilne in vodilni Slovenskega mladinskega gledališča, Muzejev in galerij mesta Ljubljane, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega, Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Mladih zmajev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2019 dobili izplačane od ene do treh svojih osnovnih plač, kar bo bruto zneslo od treh do enajstih tisočakov. Takšne zneske so predlagali v svetih zavodov, mestni svetniki so jih samo potrdili. Ob predlogih mestne opozicije, da izplačilo v danih razmerah morda ni najbolj primerno, da nimajo vsi enakih možnosti, da bi nagrade lahko delili drugače, tudi drugim zaposlenim, ki po pojasnilu Aleša Čerina tudi dobijo nagrade. Na oktobrski seji pa bodo odločali o enakih nagradah še za vodilne v ostalih mestnih javnih zavodih.Novela odloka o posebni rabi mestnih zemljišč, ko se bo o najemnikih prostora za dislocirane gostinske vrtove, kioske in ute za prodajo kostanja odločalo na javni dražbi, namesto z javnim zbiranjem ponudb, je bila pospremljena le z bojaznijo, da bi višje najemnine zvišale cene kostanja, na primer. Omejitev uličnih nastopov na eni od točno določenih 19 lokacij v središču mesta na največ dve uri je bila sprejeta z odobravanjem. Očitno ne gre samo meščanom, temveč tudi svetnikom v nos predvsem glasbenik - beri harmonikar - ki cele dneve muzicira nas Prešernovem trgu. Odgovora na vprašanje, kdo bo dvourne omejitve nadziral pa ni bilo slišati.Svetniki so odločali tudi o menjalnih pogodbah med občino in Univerzo v Ljubljani za parkirno hišo pri živalskem vrtu, za prizidek k Akademiji za glasbo, za novo stavbo Veterinarske fakultete, za ureditev Ekonomske fakultete in za ureditev razmerij v Botaničnem vrtu. MOL bi na Univerzo v Ljubljani prenesla za nekaj več kot 927 tisoč evrov nepremičnin, univerza pa na občino za nekaj več kot 945 tisoč evrov, pri čemer ji bo občina izplačala razliko. In da, do menjave bo prišlo, ko se bo z menjalno pogodbo strinjala tudi vlada. Univerza se je že dvakrat, leta 2015 in 2018.Seja mestnega sveta se je po dveh urah in pol končala z obravnavo še nekaterih nepremičninskih poslov in prostorskih planov. Mestna občina naj bi na dražbi prodala zemljišča v vogalu Komenskega in Resljeve, ob poslovni stavbi Lekarne Ljubljana (kjer je bil nekoč sedež mestnega odbora SZDL) in ob tamkajšnji enoti Pionirskega doma. Za obstoječe parkirišče, trg in park se je zanimala Lekarna Ljubljana, do prodaje pa bi lahko prišlo le na dražbi. Čisto na koncu pa sta bili na vrsti lokacijski preverbi za (elipsasto v glavnem stanovanjsko) Hišo Roška v jugovzhodnem trikotniku med Roško in Grubarjevim prekopom, na delu večjega zemljišča, kjer bo namesto treh akademij le ena, pa študentski dom in šola, ter novo čitalnico ob Foersterjevem trgu. Gre dejansko za pokritje in ureditev prostora med dvema nižjima stavbama (v lasti Univerze) v kareju za Filozofsko fakulteto, od koder bo/je tudi urejen dostop.