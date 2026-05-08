Največji projekti Zorana Jankovića v zadnjih dvajsetih letih

Od zmage Zorana Jankovića na lokalnih volitvah leta 2006 je Ljubljana doživela obsežno preobrazbo, saj je bilo uresničenih več kot 2400 projektov. Njegovo županovanje v obdobju zadnjih dveh desetletij zaznamujejo predvsem veliki infrastrukturni posegi, revitalizacija mestnega središča in številni kulturni projekti. Pogledali smo največje projekte v glavnem mestu, ki jih je župan uresničil, pa tudi, kaj vse še čaka njegovo veliko mestno družino, če in ko bo glavno mesto vodil do leta 2030.

Med največje in najbolj odmevne projekte sodijo:

- Športni center Stožice: Nogometni stadion in večnamensko športno dvorano so slavnostno odprli leta 2010. Ta projekt sicer velja za enega najpomembnejših v času Jankovićevega županovanja, a so ga spremljale številne afere glede financiranja in neplačanih podizvajalcev.

- Kanalizacijski kanal C0: Gradnja povezovalnega kanalizacijskega kanala med Medvodami, Vodicami in Ljubljano je bila po številnih zapletih in protestih letos spomladi končno tudi zaključena. Je pa včeraj odjeknila novica, da je sodišče ugodilo tožbi lastnice zemljišča, čez katero je bil zgrajen kanal C0. Očitno se bo o projektu odločalo po sodnih poteh.

- Med uspešnimi projekti je zaprtje mestnega središča za promet leta 2007. Postopna širitev območja za pešce se je začela s prenovo Prešernovega trga in Wolfove ulice ter se nadaljevala z zaprtjem Slovenske ceste. Danes ljubljanska peš cona obsega okoli 17 hektarov in velja za eno največjih v Evropi, po njej pa namesto avtomobilov vozijo mestni avtobusi in električna vozila kavalir.

Prenova Cukrarne velja za enega največjih kulturnih projektov v samostojni Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik

- Med zadnjimi večjimi projekti je tudi dokončanje Športnega centra Ilirija. Prvi načrti sicer segajo v leto 1999 v obdobje županovanja Vike Potočnik, uradno pa so ta 62,5 milijona evrov vredni športni objekt odprli marca lani. Na področju športa je treba omeniti tudi lani poleti odprto prenovljeno kopališče Vevče, ki je leta vidno propadalo, in začetek gradnje Atletskega centra Ljubljana, ki so ga začeli graditi avgusta lani in je strateškega pomena na državni ravni.

Od Cukrarne in Roga do zelene prestolnice Evrope

Na področju kulture in varovanja kulturne dediščine je treba omeniti celovito prenovo Cukrarne, nekdanje rafinerije sladkorja v sodoben galerijski prostor. Palačo Cukrarna so odprli leta 2021 in velja za enega največjih kulturnih projektov v samostojni Sloveniji. Med kulturnimi projekti, ki so jih na občini uresničili pod vodstvom župana Jankovića, pa je tudi Center Rog.

S popolno transformacijo nekdanje tovarne koles so z odprtjem oktobra leta 2023 na občini dosegli, da se je ta prostor spremenil v ustvarjalno središče za oblikovalce in umetnike. Je pa župan Janković s svojo ekipo uredil tudi nabrežja Ljubljanice, številne mostove in mestne parke, za kar je Ljubljana leta 2016 prejela naziv zelena prestolnica Evrope.

Po 26 letih je marca lani prestolnica dočakala odprtje Športnega centra Ilirija. FOTO: Leon Vidic

Pospešek stanovanjski gradnji

V obdobju županovanja Zorana Jankovića se je v mestu začela pospešena gradnja občinskih neprofitnih stanovanj, vendar povpraševanje po tovrstnih stanovanjih že leta močno presega ponudbo. Na zadnjih javnih razpisih mestnega stanovanjskega sklada je namreč število vlog več kot desetkrat višje od števila razpisanih stanovanj. Podatki kažejo, da je v obdobju županovanja Zorana Jankovića ljubljanska občina prek mestnega stanovanjskega sklada zagotovila več tisoč novih neprofitnih najemnih stanovanj.

Do leta 2026 se je število stanovanj v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL povzpelo na okoli 4200, pri čemer je bila velika večina zgrajena ali pridobljena prav v obdobju, ko je občino vodil župan Janković. Za prihodnje obdobje župan napoveduje gradnjo dodatnih 2000 neprofitnih stanovanj . Med njimi je gradnja kar 361 občinskih stanovanj na Povšetovi, v Stanežičah pa načrtujejo gradnjo največjega naselja neprofitnih stanovanj v Sloveniji. Po trenutnih načrtih in napovedih občine bodo tam namreč zgradili približno sedem tisoč mestnih stanovanj.

Osrednja mestna tržnica še čaka na celovito prenovo. FOTO: Leon Vidic

Projekti, ki mestno družino še čakajo

Na magistratu že od začetka županovanja Zorana Jankovića čakajo, da bodo po večletnih zapletih in nasprotovanju tako strokovne kot laične javnosti, združenih v civilni iniciativi, lahko začeli prenovo osrednje mestne tržnice. Pred dobrim mesecem je pristojno resorno ministrstvo končno dalo zeleno luč za začetek gradnje, saj so za projekt izdali integralno gradbeno dovoljenje. Prenova sicer vključuje tudi gradnjo podzemne garažne hiše in prav temu mnogi ostro nasprotujejo.

Med projekti, ki ga morajo na občini še dokončati, sta gradnja Atletskega centra Ljubljana in Potniškega centra Ljubljana, ki potekata v sodelovanju z državo in madžarskim partnerjem. Trenutno je sicer v Ljubljani okoli 150 gradbišč, je pred dnevi povedal Janković, med njimi so številne prenove in gradnje občinskih cest, osnovnih šol in vrtcev ter tudi novih občinskih stanovanj.

Med okoljskimi projekti velja omeniti postopno uvedbo električnih in vodikovih mestnih avtobusov na ljubljanskih cestah in ulicah ter napoved, da bodo v družbi LPP do leta 2030 z brezogljičnimi avtobusi nadomestili dizelska vozila. Prav tako so v Ljubljani že dokončali gradnjo plinsko-parne enote (PPE), ki omogoča 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga.

Velik finančni zalogaj za občino pa bo zagotovo načrtovana gradnja sežigalnice, ki naj bi jo zgradili ob Regijskem centru za ravnanje z odpadki na Ljubljanskem barju. Ker imajo na magistratu že izdelano vizijo razvoja Ljubljane do leta 2045, se bo po mnenju nekaterih župan Janković zagotovo odločil za še en mandat na čelu »najlepšega mesta na svetu«.