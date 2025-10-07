Zapora Dunajske ceste zaradi zasedanja Nata in protestov

Od petka, 10. oktobra, od 7. ure zjutraj do ponedeljka, 13. oktobra, do predvidoma 19. ure, bo zaradi zagotavljanja varnosti med zasedanjem parlamentarne skupščine zveze Nata na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaprt del Dunajske ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto iz središča mesta proti Bežigradu. Zaprt bo tudi pločnik za pešce in kolesarje. Ker se pričakujejo prometni zastoji, vsem udeležencem v prometu svetujemo, naj se temu delu prestolnice raje izognejo.

Policija v času zapore voznikom priporoča obvoz po Celovški cesti ter Drenikovi in Samovi ulici, avtobusi LPP pa bodo vozili po Vilharjevi, Železni in Linhartovi cesti. Ker v podvozu pod železniško progo na Dunajski trenutno potekajo gradbena dela in bo na voljo le en prometni pas (iz smeri središča mesta proti Bežigradu), na policiji pričakujejo prometne zastoje. Zaradi varovanih kolon vozil, ki bodo potovala na tej relaciji, bodo policisti občasno dodatno zapirali ceste in s tem zagotovili prosto pot vozilom s spremstvom.

Na Policijski upravi Ljubljana pravijo, da bodo v času prometnih konic policisti usmerjali promet v posameznih križiščih. Pri tem voznike prosijo, naj ne zapeljejo v polna križišča, saj vozila, ki po zeleni luči ostanejo ujeti sredi križišča, dodatno ovirajo promet.

Poziv voznikom

Prav tako policisti voznike prosijo, naj bodo še dodatno previdni v križiščih, kjer bodo promet urejali policisti. »Pomembno je, da vozniki pozorno spremljajo promet in upoštevajo znake policistov, saj ti prevladajo nad siceršnjo prometno signalizacijo. Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, so že dolgo nespremenjeni, a ker se fizično urejanje prometa izvaja redkeje, se vozniki včasih zmedejo. Zato vse udeležence pozivamo, naj se ponovno seznanijo z njihovim pomenom ter upoštevajo navodila in odredbe policistov,« še opozarjajo na PU Ljubljana.

V času prometnih konic bodo policisti usmerjali promet v posameznih križiščih. FOTO: Blaž Samec

Za urejanje in zagotavljanje pretočnosti cestnega prometa bodo poleg rednih patrulj napoteni tudi dodatni policisti, ki bodo v času prometnih konic fizično usmerjali promet v posameznih križiščih. Glede na kadrovske zmožnosti bodo poskušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa na najbolj obremenjenih odsekih v mestu, na obvoznici in avtocesti.

Udeležence v prometu in tamkajšnje prebivalce pa pozivajo, naj bodo strpni in potrpežljivi. »Če ste za pot načrtovali uporabo zaprtega dela Dunajske ceste, si pot pravočasno načrtujte po obvozih in se odpravite na pot nekoliko prej, saj lahko zaradi zastojev potovanje traja dlje. V primeru zastojev bo zaprt tudi pas za zavijanje levo z Bleiweisove ceste na Dunajsko cesto,« opozarjajo na PU Ljubljana.

Za jutri so sicer na policiji sklicali novinarsko konferenco, na kateri bodo podrobneje predstavili zaporo prometa na delu Dunajske ceste. Po neuradnih informacijah so v okolici Gospodarskega razstavišča napovedani tudi protesti civilne družbe in nasprotnikov Nata.

Vzrok za zaporo Dunajske ceste od petka do prihodnjega ponedeljka je 71. letno zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato. FOTO: Blaž Samec

Zapora zaradi 300 visokih parlamentarcev

Vzrok za zaporo Dunajske ceste je 71. letno zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato, ki naj bi se ga udeležilo okoli 300 parlamentarcev. Parlamentarna skupščina Nata je medparlamentarni forum, kjer poteka dialog o varnostnih, obrambnih ter ekonomskih vprašanjih, poglavitni cilj pa je poglobiti razumevanje med predstavniki sodelujočih držav.

»Sestavljajo jo poslanci iz 32 držav članic Nata. Pri delu skupščine sodelujejo tudi poslanci držav tako imenovanih pridruženih članic, regionalni in sredozemski pridruženi partnerji, opazovalci, poslanci evropskega parlamenta ter predstavniki dveh medparlamentarnih skupščin. Skupaj s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja bodo na parlamentarni skupščini razpravljali o ključnih varnostnih izzivih, s katerimi se danes sooča transatlantsko obrambno zavezništvo,« so zapisali na spletni strani državnega zbora. Zasedanja se bodo udeležili tudi slovenski poslanci pod vodstvom Janeza Žaklja.