Nasedli projekt gradnje predelave odpadkov

Ivanška družba Eltim namerava na območju nekdanjega kamnoloma Klek v Žužemberku zgraditi center za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov. Občinsko vodstvo projekt podpira, toda tamkajšnji prebivalci so odločno proti. Doslej je civilna iniciativa zbrala 439 podpisov nasprotnikov projekta. Na torkovem zboru krajanov so tudi potrdili nasprotovanje izvedbi. Zdaj pa pričakujejo, da jih bodo pri tem podprli tudi člani občinskega sveta.