Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Ljubljana bo kmalu dobila stometrsko stolpnico. Stolp Severnica je pridobil integralno gradbeno dovoljenje in s tem naredil pomemben korak proti izvedbi enega od največjih poslovnih projektov v prestolnici, je na linkedinu sporočil nepremičninski strokovnjak Stane Petavs. Gre za poslovni objekt izrazito sodobne arhitekture, ki ga je prvič v Sloveniji podpisal svetovno znani arhitekturni biro Zaha Hadid Architects.

Investitor, družba Stolp Severnica, je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja začel decembra 2023. Stolpnica bo umeščena med ljubljansko obvoznico, Celovško cesto in nakupovalno središče Aleja, na območje, ki se v zadnjih letih intenzivno urbanistično preoblikuje v novo poslovno središče mesta.

Višja od Spektre

S 100 metri višine (višina objekta od najnižje etaže do najvišje je 114,2) bo Severnica presegla zdaj najvišjo ljubljansko stolpnico Spektra. Skupna bruto tlorisna površina stavbe bo znašala 26.093 kvadratnih metrov.

Objekt je zasnovan kot stolpnica nepravilnih, fluidnih oblik, sestavljena iz treh vertikalnih volumnov, ki se združujejo v osrednjem delu. Ta je komunikacijsko jedro z dvema stopniščema in petimi dvigali. Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.

V pritličju bo urejena vhodna avla z restavracijo, ki se bo nadaljevala v medetaži. Preostala nadstropja bodo v celoti namenjena pisarnam. Pod zemljo so predvidene štiri etaže s parkirnimi prostori. Garažni prostori bodo glede na gradbeno dovoljenje zasedali kar 39 odstotkov površine, v njej bo 160 parkirišč.

S 100 metri višine bo Severnica presegla zdaj najvišjo ljubljansko stolpnico Spektra, ki meri 85 metrov. FOTO: Atelje S

Arhitekturno zasnovo je pripravil biro Zaha Hadid Architects v sodelovanju s slovenskim S Ateljejem. V tehničnem poročilu so zapisali, da zunanjo podobo objekta določajo zastekljena fasada z izdolbinami v volumnu, izraziti vertikalni poudarki in vidni zamiki med posameznimi volumni. Poseben arhitekturni element bo trokrilna poševna streha z naklonom proti notranjosti objekta.

Dva vhoda bosta poudarjena z izrezom volumna in fasadno oblogo, kar bo dodatno členilo pritlični del in ga povezalo z javnim prostorom. Stolpnica bo z razgibano, skoraj skulpturalno formo izrazit kontrapunkt okoliški, bolj ortogonalni zazidavi.

Kaj pa PST?

Ker je stavba umeščena in posega v Pot spominov in tovarištva (PST), je država investitorju naložila vrsto strogih pogojev.

Gradbišče bo moralo biti ograjeno in organizirano tako, da bo drevored ob PST zaščiten, hkrati bodo prepovedani vožnja, obračanje vozil ter odlaganje materiala ali odpadkov na tem območju. Med gradnjo bo obvezna stalna prisotnost arborista, ki bo nadzoroval posege na območju koreninskih sistemov, po potrebi pa odredil dodatni monitoring. Upoštevati bo treba nemški standard DIN 18920 in protokol Mestne občine Ljubljana za izvajanje del na območju dreves.

Pot spominov in tovarištva. FOTO: Jože Suhadolnik

Natančno so določeni tudi pogoji za tlakovanje in posege na območju korenin: omejitve veljajo za delež neprepustnih in prepustnih površin, za debelino nanosa prsti, način odstranjevanja organske plasti ter uporabo izključno grobozrnatega, zračnega materiala. Okoli debel mora ostati dovolj velik netlakovan pas, arborist pa bo moral redno izvajati fotodokumentacijo in poročati upravljavcu katastra dreves.

Investitor bo moral pet let po koncu gradnje enkrat na leto spremljati stanje dreves na odseku, ki meji na poseg. Če bi katero drevo odmrlo ali začelo kazati znake propadanja, ga bo moral nadomestiti z novo sadiko iste vrste, visoko najmanj pet metrov, ob soglasju mestnih in državnih organov.

Zaradi varstva ptic morajo biti steklene fasade trajno označene z vzorci, ki dokazano zmanjšujejo trke ptic s steklom, skladno s švicarskimi priporočili o pticam prijazni gradnji z uporabo stekla.

Med pogoji so tudi arheološke raziskave v času gradnje ter obveznost priprave krajinskoarhitekturnega načrta, ki mora ohraniti celovitost Poti spominov in tovarištva kot kulturne dediščine. Med obratovanjem objekta bo treba redno preverjati morebitno puščanje hladilnih sistemov.