Ne za ukinitev, ampak za strožje omejitve airbnb

Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja novelo zakona o gostinstvu, s katero bi omejili oddajanje nepremičnin v turistične namene prek spletnih platform, kot sta airbnb in booking. »V stroki že dolgo opozarjamo, da je treba tovrstno kratkoročno oddajanje nepremičnin na določen način regulirati, saj gre za enega glavnih 'motilcev' stanovanjskega trga,« opozarja Boštjan Udovič, predsednik Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Z njim se strinjajo tudi na Turistično-gostinski zbornici in v Združenju hotelirjev Slovenije. Kakšne spremembe se torej obetajo in kaj to pomeni za najemniški trg pri nas?