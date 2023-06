Med poletnimi počitnicami bodo začasno zaprti nekateri krajevni uradi

Ljubljanska upravna enota bo med poletnimi počitnicami začasno zaprla krajevne urade na Igu, v Notranjih Goricah, Velikih Laščah, na Dolu pri Ljubljani in Škofljici. Stranke bodo lahko vse storitve uredile na Tobačni ali Linhartovi in tudi v krajevnem uradu v Medvodah. Velja pa opozorilo, da se je treba na termin predhodno naročiti.

Kot so zapisali na spletni strani največje upravne enote v državi, bodo omenjeni krajevni uradi zaprti od 3. julija do 29. septembra. Stranke bodo lahko v tem času obiskale krajevni urad v Medvodah, vse zadeve pa lahko uredijo na Tobačni ulici 5. Del storitev, kot so denimo, izdelava osebne izkaznice, potnega lista in zamenjava vozniškega dovoljenja, pa lahko posamezniki opravijo tudi v upravni stavbi UE Ljubljana na Linhartovi cesti 13.

Že od začetka epidemije na ljubljanski upravni enoti velja sistem predhodnega naročanja strank. To pomeni, da se morajo stranke prehodno naročiti prek spletne aplikacije UENaročanje ali pa prek klicnega centra na telefonski številki 01 828 16 90. Trenutno je treba za izdelavo osebnih dokumentov na Tobačni in Linhartovi čakati le en dan.

Zaradi poletnih počitnic lahko stranke osebne dokumente uredijo tudi v upravni stavbi UE Ljubljana na Linhartovi 13. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vendar pa ravno v poletnih mesecih veljavnost poteče največjemu številu osebnih dokumentov, zato bodo takrat čakalne dobe zagotovo daljše. Po podatkih UE Ljubljana bo namreč junija veljavnost potekla kar 6964 osebnim dokumentom oziroma 3667 osebnim izkaznicam, 1659 potnim listom in 1638 vozniškim dovoljenjem. Prihodnji mesec pa veljavnost poteče 6293 osebnim dokumentom.

Prednost imajo naročene stranke

Naročanje strank sicer ni obvezno, je pa zaradi hitrejše obravnave priporočljivo, pravijo na UE Ljubljana. Prednost imajo naročene stranke, saj so na vrsti v časovnem terminu, ki so ga ob naročanju potrdile. Vse nenaročene stranke sicer sprejmejo, vendar morajo počakati na prost termin. To v praksi pomeni, da na vrsto ne pridejo takoj ob prihodu, saj imajo prednost naročene stranke.