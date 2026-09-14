Nekdanja Kolinska: trije investitorji in 665 novih stanovanj

Ob Šmartinski cesti v Ljubljani se pripravljata dva velika nepremičninska projekta. Slovaški Corwin oziroma njegova projektna družba CC Koppa na severnem delu načrtuje gradnjo 464 stanovanj, družba Reitenburg v lasti Jožeta Anderliča pa bo na sosednjem zemljišču predvidoma zgradila 201 stanovanja. Degradirano območje nekdanje tovarne Kolinska čaka ena večjih preobrazb v tem delu mesta. Na dveh sosednjih območjih sta predvidena dva ločena projekta treh različnih investitorjev. Po veljavnih oziroma na novo predlaganih prostorskih dokumentih bo v prihodnjih letih tam zraslo skupaj kar 665 tržnih stanovanj. Med Šmartinsko in Središko ulico bo gradila družba CC Koppa, povezana s slovaškim Corwinom in češko investicijsko družbo Hartenberg, gradnja naj bi se začela še letos. Na južnem delu ...