Nekdanja Kolinska: trije investitorji in 665 novih stanovanj

Na severnem delu nekdanje Kolinske bo gradil slovaški Corwin, na južnem pa družbi v lasti Jožeta Anderliča in Atlantic Droga Kolinska.
Galerija
Slovaški Corwin načrtuje stanovanjsko gradnjo na območju med Šmartinsko cesto, Središko ulico in Kavčičevo ulico. FOTO: Leon Vidic
Ob Šmartinski cesti v Ljubljani se pripravljata dva velika nepremičninska projekta. Slovaški Corwin oziroma njegova projektna družba CC Koppa na severnem delu načrtuje gradnjo 464 stanovanj, družba Reitenburg v lasti Jožeta Anderliča pa bo na sosednjem zemljišču predvidoma zgradila 201 stanovanja.
Degradirano območje nekdanje tovarne Kolinska čaka ena večjih preobrazb v tem delu mesta. Na dveh sosednjih območjih sta predvidena dva ločena projekta treh različnih investitorjev. Po veljavnih oziroma na novo predlaganih prostorskih dokumentih bo v prihodnjih letih tam zraslo skupaj kar 665 tržnih stanovanj.
Med Šmartinsko in Središko ulico bo gradila družba CC Koppa, povezana s slovaškim Corwinom in češko investicijsko družbo Hartenberg, gradnja naj bi se začela še letos. Na južnem delu ...
Komentarji