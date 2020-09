FOTO:Nelegalni objekti na črnuških vrtičkih ob Savi

Na levem bregu Save v Spodnjih Črnučah je tako rekoč vse od starega črnuškega mostu čez reko do štiripasovnega viadukta na Štajerski cesti pravo vrtičkarsko velemesto. V resnici ne gre le za vrtičke, ampak za bolj ali manj urejene parcele za preživljanje prostega časa. Mestni inšpektorji so prvega septembra začeli izvajati nadzor in petim investitorjem izrekli opozorilo. Tako morajo do prvega novembra odstraniti nelegalni objekt.Rečni bregovi so praviloma težko prehodni, na desnem savskem bregu je vsaj od Ježice do Šmartnega ob Savi že lepo urejena Pot ob Savi, na ureditev poti gorvodno proti Tacnu in dolvodno proti ...