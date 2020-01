Neplačevanje položnic tudi odraz stiske

Ljubljana - Težave z rednim plačevanjem najemnine ima približno tretjina najemnikov javnih neprofitnih stanovanj, ugotavljajo na mestnem stanovanjskem skladu. Zaradi dolga so samo lani izvedli štiri prisilne izselitve iz javnih najemnih stanovanj, leto pred tem sedem.Medtem ko so se lani nekatere cene v glavnem mestu dvignile – za 14 odstotkov so dražji vrtci, podražila ste se odvoz smeti in mestni promet –, podatki javnih služb in podjetij kažejo, da imajo prebivalci težave s pokrivanjem stroškov bivanja. Tretjina najemnikov javnih neprofitnih stanovanj najemnine ne poravnava redno, dolgove iz naslova stroškov uporabe teh ...