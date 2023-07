Neprofitna stanovanja zdaj tudi v središču mesta

V nadaljevanju preberite:

Na degradiranem zemljišču v neposredni bližini železniške postaje bo ljubljanska občina zgradila javna najemna stanovanja. Javni stanovanjski sklad MOL in Zbornica za arhitekturno in prostor (ZAPS) sta tako že izbrala najboljšo rešitev za večstanovanjsko stavbo na križišču Resljeve in Masarykove ceste. »Novogradnja z neprofitnimi najemnimi stanovanji bo prispevala k zmanjševanju primanjkljaja tovrstnih stanovanj, hkrati pa gre tudi za strnjevanje mesta oziroma dopolnitev mestnega kareja,« je razbrati iz natečajne naloge.