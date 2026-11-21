Zoran Janković je dobil prvi krog ljubljanskih županskih volitev, vendar je njegov rezultat tokrat precej drugačen kot na prejšnjih volitvah. Podprlo ga je približno 35 odstotkov volivcev, medtem ko jih je skoraj 65 odstotkov glasovalo za druge kandidate. Je torej mogoče, da bi se v drugem krogu večina volivcev odločila proti njemu? Teoretično da, vendar volitve niso tako preproste. Prav tu postane zanimiva teorija iger, ki lahko pomaga pojasniti, zakaj večina glasov, razpršena med različne kandidate, še ne pomeni nujno večine za njihovega skupnega tekmeca. Janković ima pred drugim krogom pomembno prednost. Njegovi volivci so že pokazali, da ga podpirajo, medtem ko morajo drugi kandidati oziroma njihovi volivci šele ugotoviti, kako bodo razporedili podporo med preostalima kandidatoma. V ...