Ni ovir za skorajšnje odprtje Ikee

»Večjih ovir in zamud pri gradnji trgovine zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa ne pričakujemo. Kot je bilo načrtovano, bodo gradbena dela zaključena v letu dni od začetka gradnje,« zatrjujejo v družbi Ikea Jugovzhodna Evropa. Sodeč po napovedih bi lahko prve kupce sprejeli oktobra.Dobrih 90 milijonov evrov vredna investicija švedskega pohištvenega giganta, ki na 31.000 kvadratnih metrih velikem zemljišču v ljubljanskem BTC gradi sodobno in ekološko učinkovito trgovino, se med epidemijo uresničuje po načrtih. Delavci novomeškega CGP, ki so z deli na gradbišču uradno začeli sredi oktobra lani, tudi v ...