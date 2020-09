Niti osem let ni bilo dovolj za ureditev postajališč

Letos se bo iztekel osemletni rok, po katerem bi morali upravljavci cest – državna infrastrukturna direkcija DRSI in lokalne skupnosti oziroma občine – urediti postajališča za javni potniški lokalni in medkrajevni avtobusni promet, prevozniki pa objaviti vozne rede. Ker je ureditev postajališč velik finančni zalogaj, bodo v direkciji pristojnemu ministrstvu predlagali podaljšanje prehodnega obdobja za ureditev postajališč.V Ljubljani so tako urejena le postajališča mestnega potniškega prometa. Znotraj avtocestnega obroča, kjer so prometnice v upravljanju MOL, pa tudi lokalni in medkrajevni avtobusi različnih prevoznikov, ...