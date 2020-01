NLB spreminja delovni čas poslovalnic

S februarjem se spreminja delovni čas v večini poslovalnic NLB po državi. S prilagoditvijo delovnega časa se želijo prilagoditi spremenjenim navadam strank in njihovim željam, so sporočili iz banke. Pojasnili so, da so opažali, da so poslovalnice zelo obiskane tik pred vmesno prekinitvijo in nemudoma po njej – številne stranke namreč gredo na banko med svojim odmorom za malico –, zato so prekinitev skrajšali.



Poleg tega so stranke izrazile željo, da bi bile poslovalnice vsaj en dan v tednu odprte dlje, zato so jim stopili naproti – številne poslovalnice bodo tako po novem ob sredah odprte do 18. ure.



Večina poslovalnic NLB (z nekaj izjemami) je bila doslej strankam dostopnih šest ur in pol, z vmesno dve- ali dveinpolurno prekinitvijo, ko je bila banka zaprta. Ta prekinitev bo po novem trajala eno uro, ponekod je ne bo.



Nov delovni čas večine poslovalnic NLB bo v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 13. in od 14. do 16. ure; ob sredah bodo odprte od 10. do 13. in od 14. do 18. ure, ob petkih pa od 8. do 15. ure.