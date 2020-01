FOTO:Nočejo več biti talci občine in kapitala

Litija – Prebivalcem Jesenj je prekipelo. Skozi njihov kraj se namreč vsak dan vozijo težki tovornjaki, naloženi s kamenjem. Avtoprevoznik opravlja prevoze za potrebe Industrije apna Kresnice (IAK). Krajani zdaj grozijo z zaporo ceste, vodstvo litijske občine pa je prepričano, da je rešitev v gradnji obvozne ceste mimo vasi ali pa v nadgradnji žičnice.Domačini zahtevajo, da vodstvo litijske občine razveljavi sklep o najvišji osni obremenitvi tovornjakov. Ta zdaj znaša osem ton in je posledica poravnave, sklenjene leta 2011 med litijsko občino in vodstvom Industrije apna Kresnice (IAK). Takrat so se med drugim tudi dogovorili, ...