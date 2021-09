Nova bežigrajska soseska z oskrbovanimi stanovanji

V nadaljevanju preberite:

Na območju med Topniško in Peričevo ulico že dober mesec potekajo rušitvena dela. Na okoli 6000 kvadratnih metrih velikem zemljišču bo namreč skupina Mijaks prihodnje leto začela graditi sosesko z večinoma oskrbovanimi stanovanji. »V Ljubljani je povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih enako povpraševanju po novih, običajnih stanovanjih. Zaradi pomanjkanja tovrstnih stanovanj je povpraševanje veliko in temu primerne so tudi visoke cene za kvadratni meter,« ocenjuje nepremičninski strokovnjak Zoran Madon.