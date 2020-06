Nova pravila na avtobusih LPP

Po Ljubljani trenutno vozi 115 avtobusov oziroma 65 odstokov vseh LPP avtobusov. 130 voznikov je še vedno na čakanju. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Izguba vsak dan večja

V LPP priznavajo, da do zdaj ni nihče preverjal ali potniki na avtobusih nosijo obvezne zaščitne maske, zato tudi ni bilo sankcij za kršitelje. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Kdo mora nositi maske in kdo ne

Vožnja z mestnimi avtobusi LPP bo od jutri podobna tisti pred razglasitvijo epidemije. Potniki bodo namreč lahko ponovno vstopali skozi prva vrata, torej pri šoferjih, na avtobusnih medkrajevnega potniškega prometa pa bo to mogoče od prihodnjega ponedeljka naprej. Vodstvo družbe opozarja, da je nošenje zaščitnih mask, tako za potnike kot tudi za voznike avtobusov, še vedno obvezno.»Prav tako ostaja v veljavi obvezno razkuževanje rok,« pravi Peter Horvat, direktor Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) . S ponovno uvedbo vstopa potnikov na prvih vratih mestnih avtobusov je za vse potnike obvezna validacija, ne glede na vrsto vozovnice, ki jo uporabljajo. Druga, tretja oziroma četrta vrata na mestnih avtobusih pa bodo, tako kot pred epidemijo, znova namenjena zgolj izstopu potnikov.Ob ponedeljka naprej bo ponovno na voljo tudi plačilo s kartico Urbana za več potnikov hkrati. »Na medkrajevnih avtobusih bo vstop pri prvih vratih omogočen od ponedeljka, 22.junija. Zaradi vstopa pri vozniku, bodo lahko potniki ponovno kupili vozovnice na avtobusih medkrajevnih linij z gotovino. Vendar pa zaradi hitrejšega vstopa potnike prosimo, naj pripravijo točno vsoto denarja in svetujemo, naj za plačilo prevoza raje uporabljajo brezkontaktno kartico Urbana,« dodajajo na LPP.Na vprašanje koliko trenutno znaša izguba LPP, saj so v času strogih vladnih ukrepov mestni in primestni avtobusi stali v garaži, zaposleni pa so bili na čakanju, je Peter Horvat odgovoril: »Izguba se je povzpela že na 5,9 milijona evrov. Trenutno se z državo še vedno pogovarjamo o pokrivanju izgube. Ravno včeraj smo pisali na ministrstvo za infrastrukturo glede subvencij za javni prevoz za junij, julij in avgust, vendar odgovora še nismo prejeli. Bomo pa o tem jutri razpravljali tudi na skupščini Javnega Holdinga Ljubljana.«Kot poudarja Horvat je ministrstvo za infrastrukturo subvencije za javni potniški promet sicer uvrstilo v tretji protikoronski zakonski paket, a je vlada to v zadnjem hipu iz zakona črtala. »Iz tega tretjega paketa protikoronske pomoči sta izvzeta tako ljubljanski kot tudi mariborski potniški promet,« je povedal Horvat. Po ljubljanskih cestah in ulicah trenutno vozi 115 avtobusov oziroma 65 odstotkov vseh avtobusov LPP, 130 voznikov je še vedno na čakanju. V podjetju se sooočajo še z vse večjimi stroški, povezani z razkuževajem avtobusov in potnikov. Do zdaj so ti narasli že na 200 tisočakov. »Zgolj za potnike na dan porabimo okoli 60 litrov razkužil, za razkuževanje avtobusov pa okoli 50 litrov na dan« je pojasnil Horvat.V zadnjem času je na mestnih avtobusih opaziti, da vsi potniki nimajo zaščitnih mask. To potrjuje tudi Horvat in dodaja, da ljudje tako v trgovinah kot tudi na bencinskih črpalkah ne nosijo več obveznih zaščitnih mask, zato se ne čudi, da se potniki tako obnašajo tudi na avtobusih. »Zdaj, ko bomo omogočili vstop potnikov pri prvih vratih, pa bodo lahko šoferji potnike opozarjali na obvezno uporabo mask,« dodaja šef LPP. V podjetju priznavajo, da do zdaj ni nihče preverjal ali potniki na mestnih in primestnih avtobusih nosijo obvezne zaščitne maske, zato tudi ni bilo sankcij za kršitelje. »Za to so pristojne določene institucije. Poleg tega je od vsakega posameznika odvisno ali bo masko nosil ali ne. Od jutri naprej bo drugače, saj bo voznik moral potnika opozoriti na obvezno nošenje mask in razkuževanje rok,« še pojasnjujejo v LPP. Nošenje mask je seveda obvezno tudi za voznike, ki pa imajo pri tem velike težave. Maske namreč preprečujejo normalno dihanje, tisti vozniki, ki nosijo očala, pa imajo predvsem težave z rosenjem stekel.