Nova zapora Dunajske ceste med prazniki

Med prazniki bodo znova zaprli Dunajsko cesto, in sicer na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Zaradi gradnje viadukta bo cesta zaprta v ponedeljek, 29. aprila, četrtek, 2. maja, in nedeljo, 5. maja. Zapora, ki bo trajala od 21. do 5. ure, bo veljala za ves promet, tudi za pešce in kolesarje.

Obvoz bo tudi tokrat urejen po Tivolski, Celovški, Drenikovi in Samovi. FOTO: MOL

Rekonstrukcija nadvoza nad Dunajsko cesto je ena izmed najbolj zapletenih faz v okviru gradnje novega Potniškega centra Ljubljana (PCL), promet pa je v času obnovitvenih del prilagojen. Obvoz bo tudi tokrat urejen po Tivolski, Celovški, Drenikovi in Samovi.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani pa lahko spremljate na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.

Na območju železniške postaje se bo sicer v kratkem začela gradnja okoli 350 milijonov evrov vrednega zasebnega projekta Emonika, ki ga bo zgradila Mendota Invest, družba v lasti madžarske bančne skupine OTP. V okviru javnega projekta pa bo država, oziroma Slovenske železnice, zgradila novo avtobusno in železniško postajo.

Projekt PCL je sicer razdeljen na tri dele. Nadgradnja železniške postaje, tirne infrastrukture in peronov je v domeni države, prav tako gradnja nove avtobusne postaje s poslovno stavbo in garažno hišo. Komercialni del projekta Emonika, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo, 187 stanovanj, hotel in okoli 1500 parkirišč, pa bo zgradila zasebna družba Mendota Invest.

Župan Zoran Janković je že pred časom dejal, da je ocenjena vrednost zasebnega in javnega dela projekta PCL okoli milijardo evrov, gradnja pa naj bi bila končana leta 2025.