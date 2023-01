Novi župan medgeneracijski center na Škofljici postavil na hladno

Novoizvoljeni škofeljski župan Primož Cimerman je izdal sklep, s katerim je »začasno zamrznil« začetek gradnje medgeneracijskega centra in knjižnice na Škofljici. Projekt je načrtovan na parkirišču P+R (parkiraj in se pelji) v neposredni bližini železniške postaje, za katerega je lokalna skupnost pred leti prejela tudi nepovratni evropski denar. Ljubljanska upravna enota je občini februarja lani izdala gradbeno dovoljenje, ki pa še ni postalo pravnomočno, saj je mejaš na sodišču sprožil upravni spor.

Za gradnjo medgeneracijskega centra in knjižnice občina že izbrala izvajalca. Župan Cimerman ne pričakuje zapletov z izbrano družbo Lesnina MG oprema. Ministrstvo bo financiralo medgeneracijske centre, izbrane na razpisu.

Čeprav sodni spor ni rešen, je občina Škofljica še pod vodstvom župana Ivana Jordana novembra lani podpisala odločitev v postopku javnega naročanja, v katerem so kot najugodnejšega izvajalca za gradnjo izbrali ljubljansko družbo Lesnina MG oprema. Ta naj bi projekt izvedla za dobre tri milijone evrov. Za posel so se potegovala še podjetja Riko, Ande Inženiring in CGP, a so bile njihove ponudbe malce dražje.

Na zarisanih parkirnih mestih bi radi zgradili medgeneracijski center. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Z Lesnino MG oprema so sklenili pogodbo za izvedbo in 1. decembra lani je Jordan – čeprav ga volivke in volivci že po prvem krogu županskih volitev niso izbrali, a je kot župan še imel polna pooblastila – s predsednikom upravnega odbora izbrane družbe Boštjanom Mencingerjem položil temeljni kamen za gradnjo. Objekt naj bi imel v treh etažah 1400 kvadratnih metrov površine. Na podlagi sklenjene gradbene pogodbe je časovnica izvedbe osem mesecev od uvedbe gradbinca v delo.

Občina ne pričakuje tožbe

Zdajšnji škofeljski župan Cimerman je povedal, da je denar za izvedbo projekta zagotovljen, a dokler ne bo rešen upravni spor, se gradnja objekta ne bo začela. Na vprašanje, ali je lokacija primerna za takšen center, pa je odgovoril, da zdaj težko oceni primernost zemljišča, tudi z vidika izvedbe bodočih projektov (gradnja drugega tira dolenjske proge in krožišča), saj bi lahko naknadno nastale težave.

Tudi invalidom je vstop na evropsko parkirišče onemogočen. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Glede na sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem Cimerman ne pričakuje zapletov, saj je v dokumentu zapisano, da se v primeru utemeljenih zadržkov lahko odstopi od pogodbe. »Mi ne pričakujemo tožbe izvajalca,« je zatrdil Cimerman. Zadevo smo želeli preveriti tudi pri družbi Lesnina MG oprema, vendar sta bila tako Boštjan Mencinger, predsednik upravnega odbora, kot tudi Matija Čepon, komercialni direktor, nedosegljiva.

Denar za medgeneracijske centre

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so povedali, da so več let financirali medgeneracijske centre, ki so delovali po celotni državi. Javni razpis za sofinanciranje projektov se je izvajal v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Cilj javnega razpisa pa je bilo sofinanciranje projektov, ki ponujajo različne, dostopne in kakovostne preventivne programe, namenjene ranljivim družbenim skupinam, in s tem prispevajo k dvigu kakovosti njihovega življenja.

Na ministrstvu so prepričani, da so taki centri odličen primer vključevanja in sodelovanja različnih ciljnih skupin in generacij s pozitivnim učinkom na uporabnike in okolje, v katerem delujejo. Zato so vključeni tudi med predvidene ukrepe znotraj programa prihodnje evropske finančne perspektive 2021–2027. Ministrstvo bo tako v prihodnji evropski finančni perspektivi financiralo medgeneracijske centre, ki bodo izbrani na javnem razpisu. Vnaprej pa ni mogoče napovedati, kateri bodo izbrani in financirani, pravijo na ministrstvu.

Ministrstvo dalo prav občini

Parkirišče P + R je zaprto, ker so v celoti potekle pravice in obveze iz tega projekta. Po veljavnem prostorskem aktu in strategiji raz­voja občine Škofljica je zemljišče namenjeno gradnji večnamenskega medgeneracijskega centra, so pred časom za Delo pojasnili na občini. Naložba je stala skoraj pol milijona evrov, pri tem je 276.000 evrov primaknila Evropska unija. Parkirišče s 55 parkirnimi mesti, parkirnim mestom za invalida in električno polnilnico za hkratno polnjenje dveh osebnih vozil pri železniški postaji pa je že več let zaprto.

Ivan Jordan, nekdanji župan občine Škofljica. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Na infrastrukturnem ministrstvu so na naše poizvedbe zapisali: »Občina Škofljica je sredstva za izgradnjo P+R pridobila na javnem razpisu, objavljenem leta 2013 v okviru Evropske kohezijske politike. Parkirišča P+R, financirana s sredstvi tega razpisa, so bila zgrajena do leta 2015. Občine so se kot prejemnice sredstev skladno s pravili kohezijske politike pogodbeno zavezale, da bodo parkirišča P+R delovala vsaj pet let po dokončanju projektov. Ker se je ta pogodbeni rok iztekel, ministrstvo nima več pravne podlage za ukrepanje zoper občine, ki ne bi več zagotavljale delovanja P+R.«