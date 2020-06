FOTO:O legalizaciji Eko resorta bodo odločali vodarji

Kamnik – Proti družbi Palmieri, lastnici in investitorici v celoti nelegalnega naselja Eko resort v Godiču, je okoljska inšpekcija skladno z zakonom o vodah uvedla dva inšpekcijska in dva prekrškovna postopka. Investitor je namreč zaprl dostop do priobalnega pasu Kamniške Bistrice in pred tem postavil tudi štiri lesene počitniške objekte.Postopek glede posega na priobalno zemljišče Kamniške Bistrice, v katerem je bilo z odločbo julija leta 2016 zavezancu odrejeno, da mora do pridobitve vodnega soglasja ustaviti gradnjo lesenih objektov ter postavitev ograje in nasipavanje, je bil januarja lani ustavljen. Ugotovljeno je bilo, ...