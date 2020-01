Občina v tretjo dražbo zemljišč ob URI Soča

Iz razpisa za tretjo javno dražbo za prodajo zemljišč v katastrski občini Bežigrad v bližini Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča je občina umaknila prodajo spornega sklopa B. Gre za zemljišče, predvideno za širitev URI Soča. Tokrat je za dobrih pet milijonov evrov (brez DDV) naprodaj 12.257 kvadratnih metrov zemljišč, namenjenih za centralne dejavnosti za zdravstvo.Na zemljiščih iz sklopa A na območju med URI Soča, stavbo Pop TV in Kranjčevo ulico, so zdaj vrtički, ki so sredi zime neobdelani, čeprav je v lepem vremenu moč videti tudi posameznike, ki brkljajo po zemlji. Mestna zemljišča, ki bodo ...