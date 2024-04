Občinski sklad objavil prednostno listo za stanovanja

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je (JSS MOL) je danes objavil prednostni seznam prosilcev, ki so sodelovali na 20. razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Na zadnji razpis, ki so ga na skladu objavili sredi septembra lani, so za 200 stanovanj prejeli kar 3585 vlog.

Iz javno objavljenega seznama je razvidno, da bodo 134 neprofitnih stanovanj razdelili tistim prosilcem, ki glede na višino dohodka niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, 64 stanovanj pa bodo podelili tistim prosilcem, ki so zavezanci za plačilo.

Neprofitna stanovanja, ki bodo vseljiva predvsem v letih 2025 in 2026, bodo na voljo po različnih delih Ljubljane in tudi na Vrhniki. Sicer pa povprečen uspeh po zadnjih osmih javnih razpisih sklada za neprofitna stanovanja v prestolnici znaša okoli deset odstotkov. Mestni stanovanjski sklad, ki ga vodi Sašo Rink, ima v lasti in upravljanju 4666 stanovanj, v njih živi 12.027 najemnikov.

Letos se je v soseski Zelena jama končala gradnja 88 stanovanj, kamor so se nedavno vselili tisti prosilci, ki so uspešno sodelovali na prejšnjih razpisih stanovanjskega sklada. Omenjena stanovanja ob Šmartinski cesti je JSS MOL pridobil s prodajno in menjalno pogodbo z zasebnim investitorjem družbo Kostak iz Krškega.

Prihodnji razpis mestnega sklada za dodelitev neprofitnih stanovanj pa bo predvidoma objavljen septembra 2025. Neprofitna najemnina v stanovanjih v lasti mestnega sklada je sicer bistveno nižja kot v stanovanjih v lasti državnega sklada.

Za dvosobno stanovanje, veliko približno 52 kvadratnih metrov, v soseski Novo Brdo je, denimo, treba za najemnino odšteti okoli 296 evrov na mesec, za podobno veliko stanovanje v lasti republiškega stanovanjskega sklada pa okoli 483 evrov na mesec.