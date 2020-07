Obisk bazenov bolj napoveduje vreme kot korona

Ljubljana - Na mestnih kopališčih od njihovega odprtja redno izvajajo higienske ukrepe z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa. Obisk je za zdaj nižji, toda to bolj pripisujejo ne prav vročemu vremenu kot pa trenutni epidemiološki sliki.Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na začetku junija izdali higienska priporočila za kopališča v času sproščanja ukrepov, povezanih s covidom-19 in jih od takrat niso spreminjali. Kot ključnega tudi na bazenih izpostavljajo fizično distanco, obiskovalcem priporočajo tudi redno higieno rok in nošenje zaščitne maske v zaprtih delih kopališča. Upravljalcem nalagajo ...