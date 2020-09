Obnova ceste proti Katarini

Obnovili bodo 850 metrov ceste iz Sore proti Katarini. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Motorizirani izletniki, namenjeni na priljubljeno Katarino v Polhograjskih Dolomitih, ta konec tedna ne bodo mogli do izhodišča po najbolj prometni cesti iz Sore, saj se v sredo, 9. septembra, po opravljenih pripravljalnih delih začenja predvidoma enotedenska zapora zaradi rekonstrukcije 850-metrskega odseka lokalne ceste Sora–Topol. Vas na grebenu med Toškim čelom in polhograjsko Grmado bo tako zanje dostopna predvsem iz doline Gradaščice, na medvoški strani pa so urejeni tudi lokalni obvozi.Cesta Sora–Topol je sicer v celoti asfaltirana, vendar je zaradi dotrajanosti trideset let starega asfalta v slabem stanju. Leta 2016 je bilo obnovljenih šeststo metrov ceste v Sori, tokrat nadaljujejo z obnovo do konca tega naselja in v delu naselja Trnovec. Gre za sklop obnove treh cest po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom. Odseka na cesti Spodnje Pirniče–Zavrh in Seničica–Medno sta že asfaltirana, izvajajo le še zaključna dela. ​To so sicer trije bolj dotrajani odseki obremenjenih lokalnih cest, ki jih vsakodnevno uporablja veliko občanov in za obnovo katerih so si že dolgo prizadevale krajevne skupnosti, pojasnjujejo na občini Medvode. Po analizi cestišč so se odločili za postopek z reciklažo, ki omogoča hitrejšo in cenovno ugodnejšo obnovo v primerjavi s klasično rekonstrukcijo. Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba, ki je bila izbrana z javnim naročilom in je med štirimi ponudniki ponudila najnižjo ceno. Pogodbena vrednost vseh del skupaj z davkom je 390.000 evrov.Ko so pred pol desetletja končno urejali dotrajan most čez železniško progo pod motelom Medno na državni regionalni cesti med Ljubljano in Medvodami – leta 2018 je bil povprečni dnevni letni promet v Mednem z 21.595 vozili med največjimi v ljubljanski okolici, saj gre za vpadnico iz medvoškega in škofjeloškega zaledja – so mnogi uporabljali obvoz po že takrat dotrajani lokalni cesti čez Seničico. Zdaj je obnovljenih 370 metrov ceste od mostu čez Mavelščico do meje z ljubljansko občino.Ta teden bo v rekonstrukcijo ceste med Medvodami in Škofjo Loko čez Goričane in Rakovnik, v »deželi jaškov«, uveden izvajalec prve faze, KPL, začetek del na občini pričakujejo v desetih dneh. Na medvoškem koncu trenutno urejajo še krajšo lokalno cesto v krajevni skupnosti Trnovec, na Topolu gre h koncu urejanje nevarnega ovinka na cesti proti Toškemu čelu, v kratkem se bodo lotili tudi sanacije plazu na Topolu in sanacije usada v Smledniku, jeseni je predvidena še sanacija ceste v Pojzd na Topolu.