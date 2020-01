FOTO:Obnove v Ljubljani se selijo na vpadnice

Gradbena vnema v Ljubljani lani ni pojenjala, se je pa žarišče nekoliko preusmerilo iz strogega poslovnega središča mesta. Ko je govor o cestni infrastrukturi – in pod njo o komunalni, energetski in komunikacijski – je lani izstopala še nedokončana obnova Trubarjeve, več prometnih zadreg pa so povzročala dela na Poljanski, Litijski, Parmovi in Vodnikovi. Po prenovi zdaj kličejo tri pomembne vpadnice: Dolenjska, Dunajska in Tržaška, poleg teh pa še Barjanska in Cesta dveh cesarjev.Čeprav je bila osnova obnove Litijske obnova komunalne infrastrukture (projekt Čisto zate), so poleg tega lani uredili tudi prometnico med ...