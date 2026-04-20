Od deset do sto evrov na dan: velike razlike v ceni počitniškega varstva otrok

Na spletni strani MOL so objavili obvestilo za tiste starše, ki bi svoje otroke med poletnimi počitnicami želeli vključiti v različne programe varstva. Tako kot vsako leto bo občina tudi letos sofinancirala 14 različnih programov poletnega počitniškega varstva. Ponudniki bodo prijave začeli sprejemati že v torek, 5. maja, ob 7. uri. Za prosta mesta je tudi tokrat pričakovati velik naval, saj so cene počitniškega varstva otrok zelo ugodne.

Za številne starše osnovnošolskih otrok je poletje tudi čas, ko se začnejo ukvarjati z vprašanjem, kako organizirati počitniško varstvo. Ponudba na trgu je sicer velika, a so cene nekaterih (zasebnih) izvajalcev za nekatere starše preprosto previsoke. Zato je vsako leto velik naval za pridobitev prostih mest pri posameznih ponudnikih, ki jih sofinancira ljubljanska občina.

Zanimanje za sofinancirano počitniško varstvo v Ljubljani vsako leto presega ponudbo, največji pritisk pa nastopi prav ob odprtju prijav. Čeprav natančnih podatkov o prijavah (denimo za predlanskim in lani) ni, pa izkušnje kažejo, da so prosta mesta za počitniško varstvo otrok pogosto zapolnjena že v nekaj urah.

Ekstremne cene na trgu

Eden izmed staršev, ki ne želi biti imenovan, nam je zaupal, da so cene počitniškega varstva za osnovnošolske otroke v Ljubljani letos zelo visoke. Zanimalo ga je, koliko bi bilo treba odšteti za enotedensko varstvo, pri katerem bi otrok obiskoval plavalni tečaj.

Za pet delovnih dni in osemurno varstvo otroka na plavalnem tečaju je treba odšteti 390 evrov, kar pomeni 78 evrov na dan. V enem izmed znanih ljubljanskih športnih klubov pa za petdnevno varstvo otroka zaračunajo 250 evrov oziroma 50 evrov na dan. Če bi želeli otroka vpisati v petdnevni naravoslovni tabor, pa cena znaša okoli 500 evrov, kar pomeni neverjetnih sto evrov na dan.

Iz objavljene tabele je razvidno, da je pri 14 različnih programih počitniškega varstva, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana, enotna cena deset evrov na dan, kar pomeni 50 evrov za pet delovnih dni.

Počitniško varstvo, ki ga sofinancira občina, bo potekalo devet ur na dan in vključuje kosilo ter dve malici, otrok pa je lahko vključen v določen program največ dva tedna. Pogoj za vpis je stalno prebivališče na območju MOL, varstvo pa bo zagotovljeno tudi za otroke tistih družin, ki bivajo v študentskih domovih v Ljubljani, a le, če otroci obiskujejo osnovno šolo v prestolnici.

Počitniški programi so namenjeni tudi mladostnikom s posebnimi potrebami do 18. leta starosti, če ponudnik lahko zagotovi strokovno in varno izvedbo.

Letos bodo počitniško varstvo tako zagotavljali: Plesni klub Minimundo, Društvo prijateljev mladine Dravlje, Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Plesni klub Bolero, Plesni klub Ples Plus, Smučarski klub Novinar, Športno društvo ABC Šport Ljubljana, Športno kulturno društvo Pom-Pon, Inštitut Aktivna starost ter Društvo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Šiška, Ljubljana Center in Ljubljana Vič - Rudnik.