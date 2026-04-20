    Od deset do sto evrov na dan: velike razlike v ceni počitniškega varstva otrok

    MOL tudi letos sofinancira počitniške programe za učence do petega razreda osnovne šole. Prijave bodo začeli zbirati po prvomajskih praznikih.
    Cena za petdnevni tečaj plavanja enega izmed izvajalcev  v Ljubljani znaša kar 390 evrov, kar pomeni 78 evrov na dan. FOTO: Voranc Vogel
    Manja Pušnik
    20. 4. 2026 | 14:21
    20. 4. 2026 | 14:29
    3:48
    A+A-

    Na spletni strani MOL so objavili obvestilo za tiste starše, ki bi svoje otroke med poletnimi počitnicami želeli vključiti v različne programe varstva. Tako kot vsako leto bo občina tudi letos sofinancirala 14 različnih programov poletnega počitniškega varstva. Ponudniki bodo prijave začeli sprejemati že v torek, 5. maja, ob 7. uri. Za prosta mesta je tudi tokrat pričakovati velik naval, saj so cene počitniškega varstva otrok zelo ugodne. 

    Za številne starše osnovnošolskih otrok je poletje tudi čas, ko se začnejo ukvarjati z vprašanjem, kako organizirati počitniško varstvo. Ponudba na trgu je sicer velika, a so cene nekaterih (zasebnih) izvajalcev za nekatere starše preprosto previsoke. Zato je vsako leto velik naval za pridobitev prostih mest pri posameznih ponudnikih, ki jih sofinancira ljubljanska občina.

    Zanimanje za sofinancirano počitniško varstvo v Ljubljani vsako leto presega ponudbo, največji pritisk pa nastopi prav ob odprtju prijav. Čeprav natančnih podatkov o prijavah (denimo za predlanskim in lani) ni, pa izkušnje kažejo, da so prosta mesta za počitniško varstvo otrok pogosto zapolnjena že v nekaj urah.   

    Ekstremne cene na trgu

    Eden izmed staršev, ki ne želi biti imenovan, nam je zaupal, da so cene počitniškega varstva za osnovnošolske otroke v Ljubljani letos zelo visoke. Zanimalo ga je, koliko bi bilo treba odšteti za enotedensko varstvo, pri katerem bi otrok obiskoval plavalni tečaj.

    Za pet delovnih dni in osemurno varstvo otroka na plavalnem tečaju je treba odšteti 390 evrov, kar pomeni 78 evrov na dan. V enem izmed znanih ljubljanskih športnih klubov pa za petdnevno varstvo otroka zaračunajo 250 evrov oziroma 50 evrov na dan. Če bi želeli otroka vpisati v petdnevni naravoslovni tabor, pa cena znaša okoli 500 evrov, kar pomeni neverjetnih sto evrov na dan. 

    Iz objavljene tabele je razvidno, da je pri 14 različnih programih počitniškega varstva, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana, enotna cena deset evrov na dan, kar pomeni 50 evrov za pet delovnih dni.

    Počitniško varstvo, ki ga sofinancira občina, bo potekalo devet ur na dan in vključuje kosilo ter dve malici, otrok pa je lahko vključen v določen program največ dva tedna. Pogoj za vpis je stalno prebivališče na območju MOL, varstvo pa bo zagotovljeno tudi za otroke tistih družin, ki bivajo v študentskih domovih v Ljubljani, a le, če otroci obiskujejo osnovno šolo v prestolnici. 

    Počitniški programi so namenjeni tudi mladostnikom s posebnimi potrebami do 18. leta starosti, če ponudnik lahko zagotovi strokovno in varno izvedbo.

    Letos bodo počitniško varstvo tako zagotavljali: Plesni klub Minimundo, Društvo prijateljev mladine Dravlje, Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Plesni klub Bolero, Plesni klub Ples Plus, Smučarski klub Novinar, Športno društvo ABC Šport Ljubljana, Športno kulturno društvo Pom-Pon, Inštitut Aktivna starost ter Društvo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Šiška, Ljubljana Center in Ljubljana Vič - Rudnik.  

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kam za prvomajske praznike v tujino?

    Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več

