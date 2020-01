Od ene do druge začasne rešitve, a vendar daleč do nove šole

Prostorsko stisko v Osnovni šoli Preska so lani jeseni začasno zmanjšali s pregraditvijo večjega večnamenskega prostora, zato so se učenci dveh oddelkov četrtih razredov po dvomesečnem gostovanju v bližnjem Pastoralnem domu po jesenskih počitnicah vendar vrnili v šolske prostore. Vendar tudi postavitev dveh mobilnih učilnic med prihodnjimi poletnimi počitnicami ne bo in ne more biti končna rešitev. To je lahko samo povsem nova šola: prostor zanjo je že izbran.Uroš Medar, občinski svetnik in učitelj v OŠ Preska je ob obravnavi občinskega proračuna dejal, da je eden od problemov utesnjenost, ki povzroča dodatne vzgojne ...