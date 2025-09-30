Od jutri bo ogrevanje v Ljubljani dražje

Ljubljano je očitno zajel val podražitev. Od jutri bodo namreč za okoli 15 odstotkov dražje enkratne vozovnice na mestnih in primestnih avtobusih LPP (namesto 1,30 evra bo treba odšteti 1,50 evra), ogrevanje pa za slabo desetino. »Vem, da ni popularno, ampak s prvim oktobrom dvigujemo ceno toplote na vročevodu za 9,4 odstotka. Za povprečno dvosobno stanovanje to pomeni, da bodo položnice višje za 4,75 evra na mesec oziroma za 57 evrov na leto,« je pojasnil Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana.

In kako v družbi, ki z daljinskim ogrevanjem preskrbuje okoli 61.000 stanovanj v MOL, upravičujejo dvig cen? Lozej je odgovoril: »Dvigujemo variabilni del cene ogrevanja [gre za nabavno ceno goriva], in sicer s 75,89 na 86,78 evra za megavatno uro. Torej se vračamo na ceno, ki smo jo imeli večji del lanskega leta. V Energetiki si sicer prizadevamo, da imamo čim nižjo in stabilno ceno ogrevanja. Fiksni del cene ogrevanja sicer določa država.«

Ceno daljinskega ogrevanja so v Energetiki zadnjič spremenili novembra lani, ko so znižali variabilni del cene toplote za okoli 12 odstotkov. Po Lozejevih besedah pa je Ljubljana še vedno med tistimi občinami, kjer odjemalci plačujejo nižje cene ogrevanja, ceneje se ogrevajo le prebivalci Velenja in Celja. V knežjem mestu namreč zaradi sežigalnice ne plačujejo emisijskih kuponov, zato je tudi cena toplote nižja, je pojasnil župan Zoran Janković.

Je pa Energetika s prvim januarjem za gospodinjske odjemalce znižala ceno zemeljskega plina. To so, kot pravi Lozej, storili zaradi ugodnih tržnih okoliščin in nižjih nabavnih cen. Do konca leta tako gospodinjskim odjemalcem ponujajo posebno akcijo za odjem plina v višini 44,90 evra za megavatno uro.

Katere podražitve so še pred vrati

Župan Janković je že minuli teden napovedal, da bodo po novem letu na magistratu razmislili o podražitvi storitev v 23 javnih vrtcih v Ljubljani, saj se je za ta ukrep že odločilo 11 od 12 mestnih občin v Sloveniji. »Glede na cene, ki jih starši plačujejo za otroke v vrtcih, smo pri nas med najcenejšimi,« je takrat zatrdil župan. In dodal, da bodo na občini počakali na konec postopka sprememb zakona o vrtcih, nato pa preračunali stroške in se odločili, ali bodo cene v javnih vrtcih dvignili ali ne. Na vprašanje, ali se napovedujejo tudi podražitve komunalnih storitev, Janković takrat ni konkretno odgovoril, pojasnil je le, da so te cene v pristojnosti države.