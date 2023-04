Od Roga in Ilirije do Barja in kanala C0

Ogled največjih ljubljanskih občinskih gradbišč je župan Zoran Janković začel pri 5,2 milijona evrov vredni prenovi Petkovškovega nabrežja z obnovljenim drevoredom in v Rogu, ter zaključil na gradbišču kanala C0, kjer smo si ogledali polaganje kinete in kanalizacijske cevi. Občina ima za vse projekte veljavna gradbena dovoljenja, zagotavlja župan. Da vse poteka tako kot mora, pa ob pritožbah redno preverjajo ustrezni nadzorni in inšpekcijski organi.

ℹ Center

Rog Vrednost gradbeno-obrtniških del: 21,8 milijona evrov

(z DDV) Projektant: BAX studio Architecture v sodelovanju z Elea IC Izvajalec: Makro 5 Gradnje Zaključek gradnje: avgust 2023

Župan Zoran Janković je kategorično zatrdil, da začasne prekinitve gradnje kanala C0 ne bo. FOTO: Leon Vidic/Delo

O kanalu C0 je Zoran Janković že večkrat povedal praktično vse, tokrat pa je kategorično zatrdil, da »začasne prekinitve niti slučajno ne bo.« Tudi gradbeno dovoljenje za odsek pri hipodromu bodo dobili, tako da novembra pričakuje tehnično uporabno dovoljenje za čistilno napravo in takrat bo po kanalu C0 lahko stekla tudi fekalna voda. Pogosti očitek ob oddaji del v MOL je, da so cene prenapihnjene, a vsi izvajalci so tokrat zatrjevali, da jih župan močno stiska za vrat, tako pri cenah kot pri rokih.

Gradnja kanalizacijskega kanala C0 blizu Nemške ceste se bo, kot pravi župan Zoran Janković, nadaljevala. FOTO: Leon Vidic/Delo

ℹ Kanal

C0 Ocenjena vrednost del: 17,2 milijona evrov (z DDV), zaradi vgradnje armiranobetonske kinete pa se je investicija zvišala na 20,7 milijona evrov (z DDV) Projektant: Hidroinženiring Izvajalec: Javna razsvetljava, skupaj s partnerji: CPK, Teleg-M, NG nizke gradnje in podizvajalci Vrednost celotnega projekta: 135 milijonov evrov (z DDV) Zaključek: konec julija 2024

Čufarjeva ulica med Miklošičevo in Resljevo je bila za 2,2 milijona evrov že obnovljena, njeno obnovo do Komenskega pa je župan napovedal za letošnjo jesen. Ob gradnji pokritega kopališča Ilirija s tribunami in VIP-ložo ob bazenu je bila za 4,28 milijona evrov (brez DDV) naročena še ureditev podzemne povezave s Tivolijem v smeri Lattermanovega drevoreda. Podhod pod notranjsko progo je že izvrtan, županova ideja pa je, da bi bila v njem urejena aleja slavnih (športnikov).

Pod kompleksom nove Ilirije bo 360 parkirnih mest, največ za stanovalce bližnjih ulic v središču mesta. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

ℹ Kopališče

Ilirija Vrednost gradbeno-obrtniških del: 53 milijonov evrov

(z DDV) Projektant: Peter Lorenz Ateliers in Elea IC Izvajalec: Makro 5 Gradnje Zaključek gradnje: december 2023

Mestna stanovanjska soseska Rakova jelša II z opečnato fasado in s 156 stanovanji ter skupnostnimi prostori (v vrednosti 18,8 milijona evrov z DDV) bo po županovi napovedi vseljiva še ta mesec, ko bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Na barjanskih tleh so bloki zgrajeni na betonskih pilotih, ki segajo med 22 in 23 metrov globoko, parkirišče pa je na lesenih pilotih.

Stanovanska soseska Rakova jelša II. je tik ob Ljubljanici, do katere pa pred državnega zemljišča ni urejenega dostopa. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na še veliko več pilotih raste 3,6 kilometra nove črnovaške ceste (s pločnikom in kolesarsko stezo), kjer bodo avtobusna postajališča na vozišču – tudi zato, da bo to umirjalo promet na ravni cesti. V Črni vasi že potekajo skoraj štiri milijone evrov vredna dela za usposobitev vodovodnega mostu čez Ljubljanico za pešce in kolesarje; pot se bo nadaljevala po novi poučni poti skozi Krajinski park Ljubljansko barje do Rakove jelše.

Avtobusna postajališča na cesti v Črni vasi bodo na vozišču – tudi zato, da bo to umirjalo promet na ravni cesti. FOTO: Leon Vidic/Delo

ℹ Prenova cestne in komunalne infrastrukture v Črni vasi Vrednost del: 45,7 milijona evrov (z DDV), od tega 14,4 milijona evrov sredstev EU in sredstev države Izvajalec: Prenova Gradbenik in CGP Zaključek: junij 2023

Zadnji obiskani objekt pred kanalom C0 je bila plinsko parna enota, ki je tik pred vročim zagonom in kasnejšim trimesečnim testiranjem, tako da je poskusno delovanje predvideno že za naslednjo ogrevalno sezono. Marko Agrež, tehnični direktor Energetike Ljubljana in direktor projekta je pojasnil, da gre za največji odprt elektroenergetski projekt v državi in da bodo cene ogrevanja odvisne od cen plina, zagotavlja pa, da se ogrevanje zaradi te elektrarne ne bo podražilo. Vroč zagon plinsko parne enote je predviden še v letošnjem aprilu, sledijo trije meseci testiranja in poskusno delovanje, tako da bo enota v uporabi že v prihodnji ogrevalni sezoni. Z njo bodo nadomestili sedem desetin razmeroma čistega indonezijskega premoga, do leta 2030 pa naj bi se od premoga povsem poslovili.

ℹ Plinsko-parna

enota Vrednost del: 143,9 milijona evrov (z DDV) Pogodbeni izvajalec: Mytilineos, Grčija Zaključek: avgust 2023