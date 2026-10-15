Od tržnice do Stožic: stare Jankovićeve obljube čakajo, prihajajo nove

Ljubljanski župan Zoran Janković poudarja, da je občina v zadnjih dveh desetletjih izvedla več kot 2600 projektov. Toda številni veliki projekti iz njegovih preteklih mandatov ostajajo nedokončani. Hkrati župan v Viziji Ljubljana 2045 napoveduje gradnjo 10.000 mestnih stanovanj, nove zdravstvene domove, spremembe javnega prometa in druge velike posege v prostor. Ob številnih dokončanih naložbah namreč ostajajo odprti nekateri veliki projekti, ki jih je Janković napovedoval že ob prvi kandidaturi leta 2006 oziroma v poznejših mandatih. Med njimi so prenova osrednje mestne tržnice, gradnja stanovanjskega naselja v Stanežičah, kopanje v čisti Ljubljanici, nedokončani zasebni del Stožic ter gradnji študentskega kampusa ob Vojkovi in garažne hiše pri živalskem vrtu. Zakaj prenova mestne ...