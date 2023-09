Od vojašnice do pomembnega kulturnega presečišča

V nadaljevanju preberite:

V časopisu Delo je bil 12. septembra 1993 velik članek kolegice Jelke Šutej Adamič z naslovom Nekdanja vojašnica zasedena, mestna uprava dobila ultimat. V noči s petka, 9. septembra, na soboto, 10. septembra leta 1993, so namreč člani in članice Mreže za Metelkovo zasedli prostore nekdanje vojašnice na Metelkovi v Ljubljani in tako uresničili željo številnih ustvarjalcev, ki so delovali v Mreži.