Odlagališče v Suhadolah gre na smetišče zgodovine

Odlagališče inertnih odpadkov v Suhadolah, s katerim so se več let ukvarjali tako na občini kot tudi v pristojnih državnih službah in evropski komisiji, bo verjetno še ta mesec uradno zaprto. Občina Komenda kot upravljavec odlagališča je aprila bržkone prejela še zadnjo inšpekcijsko odločbo. V njej piše, da mora biti odlagališče sanirano do konca maja, kar pa se ni zgodilo. Dela namreč še vedno potekajo in bodo najverjetneje končana v prihodnjih dneh.