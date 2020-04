FOTO:Ogled tulipanov mogoč brez zaščitnih mask

Ljudem želimo omogočiti rekreacijo in tako prispevati k njihovemu boljšemu zdravju.

Aleš Ocepek, direktor Javnega zavoda Arboretum

V Arboretumu v prihodnih dneh pričakujejo več obiskovalcev, zlasti med prvomajskimi prazniki. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Črnega scenarija ne bo

Zaradi korona virusu bo Arboretum ob najmanj 600.000 evrov prihodkov.

V okviru covida 3 se Arboretumu obeta interventno kritje stroškov.

Aleš Ocepek, direktor javnega zavoda Arboretum FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Ministrstvo išče rešitev

Kamnik – Odkar so pred dobrim mesecem dni zaradi epidemije novega koronavirusa zaprli cvetlični park Arboretum, so ga danes, pod strogimi pogoji za obiskovalce in za zaposlene, spet odprli. Vodstvo javnega zavoda Arboretum opozarja, da vnovično odprtje največjega botaničnega vrta v državi ne bo v celoti rešilo vseh finančnih težav.Tako so času in razmeram primerno za obiskovalce ločili pot vstopa in izhoda iz parka, ki je po novem skozi vrata v drevoredu. Da ne prihaja do neposrednega srečevanja obiskovalcev, pa ob njihovem vstopu brez zaščitnih mask skozi glavni vhod usmerjajo na levo in jih po glavnih poteh usmerjajo z rumenimi puščicami, na katerih piše: »Priporočena pot«.Vstopnice lahko obiskovalci kupijo pri vhodu v Arboretum, pri čemer morajo upoštevati varnostno razdaljo najmanj poldrugega metra, urejen imajo nakup tudi prek spleta. V parku so zaprti vsi notranji prostori, kot so rastlinjaki, razstavišča in galerije, z izjemo dveh stranišč, ki jih redno razkužujejo. Prav tako ne obratujeta kavarna in prodajalna spominkov.Prepovedana je tudi uporaba otroškega igrišča in vseh klopi. Danes je Arboretum v Volčjem Potoku, ki meri dobrih 90 hektarjev, obiskalo okoli 50 ljudi, predvsem iz kamniške in domžalske občine. Vodstvo javnega zavoda se nadeja večjega obiska v prihodnjih dneh, saj zdaj že dodobra odpira cvetove dva milijona tulipanov, ki so dve desetletji spomladanska tradicija parka in so v preteklih letih privabili veliko število obiskovalcev.»Prepričani smo, da z odprtjem parka zagotovo ne bomo finančno rešili sezone. Ljudem želimo omogočiti rekreacijo in tako prispevati k njihovemu boljšemu zdravju,« je povedal, direktor javnega zavoda Arboretum. Ker je še pred nedavnim Arboretumu zelo slabo kazalo na finančnem področju, saj bi bili v primeru izpada celotne spomladanske sezone ob 2,5 milijona evrov, se najbolj črn scenarij vendarle ne bo zgodil.»K sreči so se nekatere stvari začele odpirati, predvsem vrtnarske storitve na terenu in tudi trgovina deluje,« je povedal Ocepek. Kljub temu sogovornik ugotavlja, da bo Arboretum ob najmanj 600.000 evrov prihodkov, tega pa javni zavod sam ne bo mogel finančno pokriti. Pohvalil je, od sredine marca novo v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo, ki razume njihove težave in je pripravljena tudi pomagati.Od danes je spet v službi približno dve tretjini zaposlenih od skupaj 91 javnih uslužbencev, drugi delajo od doma. Ocepek ugotavlja, da so vladni ukrepi zaobšli javne zavode, ki velik del prihodkov ustvarijo na trgu, saj njihovi delavci ne morejo koristiti bolniškega staleža na račun države, kot denimo v gospodarstvu, ampak morajo za njih poskrbeti javni zavodi sami. »Imamo nekaj težav, saj nismo ne klasično gospodarstvo in ne javni zavod, zato so nas z nekaterimi ukrepi zaobšli. V praksi namreč ne moremo uveljaviti nekaterih bonitet, ki jih drugi lahko,« je povedal Ocepek in dodal, da javni zavod v tej težki finančni situaciji kljub manjšemu prometu rešujeta njihovi vrtnariji v Volčjem Potoku in v Celju.Z ministrstva za kulturo so sporočili, da je težave Arboretuma mogoče reševati le v okviru sprejetih predpisov. Delne rešitve so mogoče v okviru t. i. covid interventnega zakona 2. Ta omogoča, da tisti del zaposlenih, ki ne opravlja nujne javne službe pri upravljanju in vzdrževanja parka, zavod napoti na čakanje in državni proračun krije stroške za njihove plače. Podobno velja za primere, ko zaposleni ostanejo doma zaradi šolajočih se otrok, zaradi karantene in za boleznine morebitno obolelih za koronavirusom.»Na direktoratu za kulturno dediščino se zavedamo posebnega položaja Arboretuma pri pokrivanju večjega dela stroškov za plače zaposlenih. Zato proučujemo možnost, da v postopek priprave t. i. covid 3 zakonskega paketa vključimo predlog za interventno kritje celotnih stroškov iz državnega proračuna. To bi veljalo ne le za Arboretum, ampak tudi za vse sorodne primere,« so še dodali na kulturnem ministrstvu.