Okoli milijon evrov za dela na Ljubljanskem gradu

Na Ljubljanskem gradu in tirni vzpenjači trenutno potekajo obnovitvena in nujno potrebna dela, ki bodo trajala še ves prihodnji mesec. Lotili so se sanacije vstopnega mostu, vsebinske in tehnične posodobitve Virtualnega gradu, remonta tirne vzpenjače in prenove Gostilne na Gradu. Skupna vrednost del znaša več kot 1,16 milijona evrov (z DDV).