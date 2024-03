Okolico nekdanje tovarne Tovil bo občina prenovila

V nadaljevanju preberite:

Družba Urbana oaza s sedežem v Ankaranu, ki je bila še nedavno v lasti poslovnežev Rajka Hrvatiča in Mihaela Karnerja, zdaj pa je povsem v družinski lasti, na območju nekdanje tovarne Tovil že več kot desetletje načrtuje gradnjo soseske z luksuznimi stanovanji. Vendar pa mora občina pred tem območje še komunalno opremiti, urediti javne površine in sanirati brežine Gradaščice. Kdaj se bo to zgodilo oziroma kdaj bo zasebni investitor sploh lahko začel stanovanjsko gradnjo?