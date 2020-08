Omejene oblike neposrednega sodelovanja občanov

Ljubljana - Zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa so tako imenovane neposredne oblike sodelovanja občanov na lokalni ravni, kot jih predvidevata zakon o lokalni samoupravi in statut glavnega mesta. Poleg župana lahko skličejo zbor občanov prebivalci z volilno pravico, na njem pa lahko med drugim dajo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo načrtov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja. Zahtevo za zbor občanov morajo pisno obrazložiti in temu priložiti poimenski seznam podpornikov.Če to zahteva najmanj 5 odstotkov volivcev – glede na število volilnih upravičencev na ...