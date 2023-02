Opozorilo županu Balažicu ni zaleglo

Po dobrega četrt stoletja je moravškim občinskim svetnikom, na predlog župana Milana Balažica, uspelo opraviti prvo branje občinskega statuta in poslovnika občinskega sveta. Toda pri štetju glasov niso imeli ravno srečne roke in so oba akta sprejeli z devetimi glasovi za, kar pa ni zakonsko določena dvotretjinska večina. Občinski svet sicer šteje 14 članov, kar pomeni, da bi bila potrebna večina najmanj deset glasov. Ministrstvo za javno upravo je občino opozorilo na kršenje zakona o lokalni samoupravi in tudi na posledice.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po dobrega četrt stoletja je moravškim občinskim svetnikom, na predlog župana Milana Balažica, uspelo opraviti prvo branje občinskega statuta in poslovnika občinskega sveta. Toda pri štetju glasov niso imeli ravno srečne roke in so oba akta sprejeli z devetimi glasovi za, kar pa ni zakonsko določena dvotretjinska večina. Občinski svet sicer šteje 14 članov, kar pomeni, da bi bila potrebna večina najmanj deset glasov. Ministrstvo za javno upravo je občino opozorilo na kršenje zakona o lokalni samoupravi in tudi na posledice.

Četrt stoletja občinski statut in poslovnik nista bila usklajena z zakonodajo. Opozorilo ministrstva za javno upravo z ustavno presojo. Župan je prepričan, da v prvem branju ni potrebna dvotretjinska večina.

Statut moravške občine je bil nazadnje spremenjen in dopolnjen leta 1998. Odtlej so bile sprejete številne spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi. Ministrstvo za javno upravo oziroma njihova služba za lokalno samoupravo je pred petimi leti opravila pregled usklajenosti statuta, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora z veljavno zakonodajo in občino opozorila na neskladnosti. Leta 2019 so občinski svetniki obravnavali besedilo novega statuta, a ga niso sprejeli. Ob začetku novega mandata pa so svetniške skupine ponovno pregledale predlog statuta iz leta 2019 in podale pripombe, te je nato župan Balažic vključil v novo besedilo. Osnutek statuta in poslovnika so občinski svetniki prejšnji mesec sprejeli z devetimi glasovi za, čeprav bi ga morali z desetimi.

Ministrstvo namerava ukrepati

Po obvestilu enega od občinskih svetnikov o neustrezni večini so se takoj odzvali na ministrstvu za javno upravo oziroma na direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem in opozorili občinsko vodstvo, da je, če ima občinski svet 14 članov, treba zagotoviti deset glasov. To je bilo občini pojasnjeno že z dopisom vladne službe leta 2009. Takratni župan in sedanji občinski svetnik Martin Rebolj je povedal, da je želel občinski akt spremeniti v tistem delu, kjer je zapisano, da dvotretjinsko​ večino predstavlja devet svetnikov.

Toda svetniki spremembe na deset članov takrat niso sprejeli in tako je ostalo vse do danes. Na omenjenem direktoratu, ki ga kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Mateja Mahkovec, so moravškega župana opozorili, da bodo v primeru objave nezakonito sprejetega akta ukrepali skladno z 88.a členom zakona o lokalni samoupravi.

»Matematično gledano gre za 9,3 občinskega svetnika,« zatrjuje moravški župan Milan Balažic. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ta med drugim določa, da mora ministrstvo predlagati vladi začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom. Na ministrstvu so izjavo za Delo precej omilili. Pravijo namreč, da v fazi obravnave osnutka statuta še nimajo zakonske podlage za ukrepanje.

Ravnali skladno s poslovnikom

Sporočili so še, da so januarja 2018 pregledali splošne akte občine, torej statut, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora. Na podlagi opravljenega nadzora so takrat pisno opozorili moravškega župana, da je treba vse tri akte uskladiti z zakonom in podzakonskimi predpisi v najkrajšem možnem času. Toda odtlej je občina ministrstvo obvestila le o usklajenih določbah poslovnika nadzornega odbora, statut in poslovnik o delu občinskega sveta pa do zdaj še nista bila ustrezno spremenjena.

Na vprašanje, zakaj so v prvem branju sprejeli statut in poslovnik občinskega sveta z devetimi glasovi, čeprav bi ju morali z desetimi, je župan Balažic odgovoril, da je to zapisano v poslovniku, ki ga je sprejela ravno sedanja opozicija, ko je bila na oblasti. »Poslovnik občinskega sveta izrecno določa, da je dvotretjinska večina devet članov občinskega sveta. Matematično gledano pa gre za 9,3 svetnika. Mi smo samo spoštovali obstoječi poslovnik, saj se na kaj drugega nismo mogli opreti,« je dejal Balažic. In dodal, da se zdaj o tej temi pogovarjajo z ministrstvom za javno upravo. Zakon o lokalni samoupravi v 64. členu med drugim določa, da statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov sveta. Balažic pa pravi, da v prvem branju ni treba zagotoviti dvotretjinske večine, ampak šele v drugem, ko bodo konec marca sprejemali predlog obeh splošnih aktov.