Opremljeni s sodobno kuhinjo še brez kuharske ekipe

Kljub kadrovskim težavam so v novem domu starejših občanov v Komendi ta teden vendarle začeli postopno odpirati vrata stanovalcem. Prvi dve stanovalki, ki so ju s priložnostjo slovesnostjo sprejeli v institucionalno varstvo, sta 88-letna Stanislava Dolinšek in in dve leti mlajša Marija Čehun, obe domačinki. V domu avstrijskega podjetja Senecura bo na voljo 68 postelj. Večina sob je enoposteljnih, predvideni so tudi prostori za dementne.

»Sprejemi novih stanovalcev bodo potekali postopoma, skladno s kadrovskimi normativi, saj ne moremo sprejeti vseh naenkrat. Sicer je v vseh domovih situacija podobna, najtežje je najti kader v zdravstveni negi in kuhinji, zelo težko dobimo predvsem zdravstvene tehnike in bolničarje. V naši novi, sodobno opremljeni kuhinji v Komendi nimamo kuharjev, zato smo tudi v tem domu, tako kot smo bili prisiljeni storiti že v novem domu v Žireh, najeli zunanjega izvajalca za dostavo prehrane,« je kadrovske zagate pojasnila Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica Senecure za Slovenijo.

Povpraševanje po domski oskrbi pa je veliko večje od zmogljivosti doma. Za sprejem v komendskega so do zdaj prejeli kar 232 prošenj, od tega 112 za oskrbo prvih dveh kategorij, 59 za oskrbo tretje in 61 za oskrbo četrte kategorije. Nove pridobitve v kraju je vesel tudi novoizvoljeni župan Jurij Kern. Po njegovem je to velika dodana vrednost za občane, ki bodo po novem lahko preživljali jesen življenja v domačem okolju. »Odprtja doma za starejše, edinega v Komendi, sem se resnično razveselil. Prepričan sem, da bomo tudi kot občina z njimi dobro sodelovali,« je dejal župan.

Mamljive ugodnosti (še) brez odziva

S položitvijo temeljnega kamna se je konec junija 2021 uradno začela gradnja doma starejših občanov v Komendi, prvega v občini. Objekt je zaradi poplavne ogroženosti območja ob potoku Pšata delno zgrajen na nasipu, za kar je pozitivno mnenje h gradbenemu dovoljenju izdala direkcija za vode. Slovesnosti ob potoku se je udeležil tudi takratni minister za delo, družino in socialne zadeve, sicer domačin, Janez Cigler Kralj.

Za zapolnitev vseh postelj v domu bodo potrebovali okoli 40 zaposlenih različnih poklicev, od negovalcev, medicinskih sester do kuharjev in čistilk, je povedala Gavranovičeva. Poudarila je, da kandidatom ponujajo številne ugodnosti, kot so višji regres, božičnica, plačilo dodatnega kolektivnega nezgodnega zavarovanja, plačilo pokojninske premije, možnost fleksibilnega delovnika, plačilo šolnine za potreben kader in dodatno šolanje oziroma izobraževanje. »Da bomo lahko postopoma zapolnili vse sobe v domu, nam manjka še sedem negovalcev, štiri strežnice in štiri gospodinje ter celotno osebje v kuhinji,« pravi Gavranovičeva.

Kadra primanjkuje tudi drugod po državi

V trinadstropnem domu v Komendi je prostora za 68 stanovalcev, večina sob je enoposteljnih. Predvideni so tudi sobe za dementne ter prostori za tri gospodinjske skupnosti po 12 oseb. V objektu bo predvidoma obratoval frizer, imeli bodo samopostrežno kavarno, ki bo odprta tudi za zunanje obiskovalce. Prav tako načrtujejo dnevno varstvo.

V domovih za starejše po vsej državi primanjkuje kadra, kar zavira odpiranje načrtovanih novih domov, poleg tega se investitorji ukvarjajo s pridobivanjem dokumentacije.

Vodilni zasebni upravljavec domov v Avstriji Senecura ​ je v začetku lanskega leta dobil koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva v domu starostnikov v Radovljici, vendar se gradnja še ni začela. Gavranovičeva je pred kratkim za STA povedala, da se projekti zamikajo tudi zaradi pomanjkanja kadra. Zato je z zamikom začel obratovati že predlanskim zgrajen dom v Žireh. Podjetje Senecura se trudi z odprtjem doma v Pivki, za katerega še čakajo nekatera potrdila pristojnih. Za radovljiški dom, ki naj bi sprejel 144 stanovalcev, pa še pridobivajo dokumentacijo.