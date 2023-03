Osem let od ideje do postavitve vodne skulpture

V nadaljevanju preberite:

Na pločniku med trgovsko hišo Nama in poslovno stavbo Konzorcij bodo prihodnje leto končno postavili futuristično vodno skulpturo, delo arhitektov Primoža Boršiča, Mojce Kocbek Vimos, Jana Filipca in slikarja Saše Vrabiča. Za projekt so na magistratu namenili slabega pol milijona evrov, od ideje do uresničitve pa bodo potrebovali kar osem let. Arhitekturno rešitev za projekt na Slovenski cesti sta namreč občina in Zbornica za arhitekturo in prostor (Zaps) iskali z javnim natečajem že v začetku leta 2016.